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Подмосковное УФАС признало ООО «Мирао» нарушившим Закон о рекламе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 6 Марта 2025, 10:44
Московское областное УФАС России признало ООО «Мирао» нарушившим Закон о рекламе, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.
«Ранее в управление поступило обращение физического лица о направлении на его электронную почту письма с рекламой полиграфических услуг с признаками нарушения Закона о рекламе», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения обращения управлением в отношении ООО «Мирао» было возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы.
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