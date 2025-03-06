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Подмосковное УФАС оштрафовало директора ООО «Банкротство под ключ»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 6 Марта 2025, 10:45
Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении директора ООО «Банкротство под ключ» на сумму 5 тыс. рублей, информирует пресс-служба регионального ведомства.
«Ранее в управление поступило обращение, содержащее информацию о размещении в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "Горячие Новости" рекламы услуг по сопровождению банкротства с нарушением требований законодательства Российской Федерации о рекламе», - сообщается в материале.
По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 и части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе и вынесло решение.
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