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Бизнес Подмосковья получил более 21 млрд рублей в сфере науки с помощью господдержки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 6 Марта 2025, 10:46
Более 700 предприятий малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающих производств и научно-технической деятельности из Московской области получили финансовую поддержку в 2024 году в рамках национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является корпорация МСП. Общий объем их поддержки превышает 21 млрд рублей, информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В 2024 году через национальную гарантийную систему предприятиям в сфере обрабатывающих производств и научно-технической деятельности было выделено более 21 млрд рублей Получателями стали 735 компаний. Московская область заняла второе место среди регионов по объему поддержки обрабатывающих производств. На развитие отрасли направлено 19,9 млрд рублей. На развитие научно-технической деятельности выделено 1,16 млрд рублей. При этом число получателей поддержки выросло в 1,4 раза и в 1,5 раза соответственно», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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