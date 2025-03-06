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В Подмосковье подписали трехстороннее соглашение по проекту «Здравконтроль»
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 6 Марта 2025, 10:47
Подмосковные ведомства объединили усилия в сфере здравоохранения. Проект «Здравконтроль», стартовавший в 2020 году при содействии областного Минмолодежи, получил новый импульс развития в виде подписания трехстороннего соглашения, об этом рассказали в Общественной палате Московской области.
«В рамках реализации проекта трехстороннее соглашение заключили прокуратура, Общественная палата и Минздрав. Церемония подписания документа о совместной работе состоялась в стенах областного правительства», - говорится в сообщении.
В настоящее время проект «Здравконтроль» охватывает 50 регионов России. Его сервисами пользуются более 720 тысяч пациентов и врачей.
Проект «Здравконтроль» ежесуточно принимает более 120 000 запросов, связанных с медицинским обслуживанием, наличием медикаментов и соответствием законам РФ. Этот сервис превратился в эффективный механизм взаимодействия между населением, врачебным сообществом и контролирующими инстанциями, позволяя оперативно реагировать на проблемы в сфере здравоохранения.
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