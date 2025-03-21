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Сертификация одежды: зачем она нужна и как проходит процедура

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Бизнес — 21 Марта 2025, 10:55

Сертификация одежды – это процесс подтверждения соответствия продукции установленным стандартам безопасности и качества. В России и странах ЕАЭС (Евразийский экономический союз) одежда подлежит обязательной сертификация одежды или декларированию в зависимости от категории товара.

Зачем нужна сертификация одежды?

Прохождение сертификации одежды важно по нескольким причинам:

  1. Безопасность потребителей – сертификация подтверждает, что материалы не содержат вредных веществ и не вызывают аллергии.
  2. Соответствие законодательным требованиям – реализация одежды без необходимых документов может привести к штрафам и санкциям.
  3. Повышение доверия покупателей – сертифицированная продукция вызывает больше доверия у клиентов.
  4. Выход на крупные рынки – сертифицированная одежда может продаваться в крупных торговых сетях и на маркетплейсах.

Какие документы требуются для одежды?

В зависимости от типа одежды предприниматели должны получить:

  • Декларацию о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 017/2011) – требуется для большинства видов одежды.
  • Сертификат соответствия ТР ТС 007/2011 (безопасность продукции для детей и подростков) – обязателен для детской одежды.
  • Санитарно-эпидемиологическое заключение – для некоторых видов специальной одежды.

Этапы сертификации одежды

  1. Определение категории продукции – проверяется, подпадает ли одежда под требования обязательной сертификации.
  2. Подача заявки в сертификационный центр – заявитель предоставляет образцы продукции, техническую документацию и описание состава.
  3. Испытания в лаборатории – проводится анализ ткани, красителей, швов, огнестойкости и гигиенических свойств.
  4. Выдача сертификата или декларации – после успешных испытаний оформляется документ, подтверждающий безопасность товара.
  5. Маркировка продукции – одежда получает маркировку ЕАС, указывающую на соответствие стандартам ЕАЭС.

Ответственность за отсутствие сертификации

Продажа одежды без необходимых документов грозит штрафами, конфискацией товара и запретом на его реализацию. Особенно строгие требования предъявляются к детской одежде и специальной экипировке.

Вывод

Сертификация одежды – это не просто формальность, а гарантия безопасности для потребителей и защита бизнеса от штрафов. Производители и продавцы, которые своевременно проходят сертификацию, получают конкурентные преимущества и расширяют возможности выхода на рынок



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