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Сертификация одежды: зачем она нужна и как проходит процедура
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 21 Марта 2025, 10:55
Сертификация одежды – это процесс подтверждения соответствия продукции установленным стандартам безопасности и качества. В России и странах ЕАЭС (Евразийский экономический союз) одежда подлежит обязательной сертификация одежды или декларированию в зависимости от категории товара.
Зачем нужна сертификация одежды?
Прохождение сертификации одежды важно по нескольким причинам:
Какие документы требуются для одежды?
В зависимости от типа одежды предприниматели должны получить:
Этапы сертификации одежды
Ответственность за отсутствие сертификации
Продажа одежды без необходимых документов грозит штрафами, конфискацией товара и запретом на его реализацию. Особенно строгие требования предъявляются к детской одежде и специальной экипировке.
Вывод
Сертификация одежды – это не просто формальность, а гарантия безопасности для потребителей и защита бизнеса от штрафов. Производители и продавцы, которые своевременно проходят сертификацию, получают конкурентные преимущества и расширяют возможности выхода на рынок
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