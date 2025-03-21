Сертификация одежды: зачем она нужна и как проходит процедура

Сертификация одежды – это процесс подтверждения соответствия продукции установленным стандартам безопасности и качества. В России и странах ЕАЭС (Евразийский экономический союз) одежда подлежит обязательной сертификация одежды или декларированию в зависимости от категории товара.

Зачем нужна сертификация одежды?

Прохождение сертификации одежды важно по нескольким причинам:

Безопасность потребителей – сертификация подтверждает, что материалы не содержат вредных веществ и не вызывают аллергии. Соответствие законодательным требованиям – реализация одежды без необходимых документов может привести к штрафам и санкциям. Повышение доверия покупателей – сертифицированная продукция вызывает больше доверия у клиентов. Выход на крупные рынки – сертифицированная одежда может продаваться в крупных торговых сетях и на маркетплейсах.

Какие документы требуются для одежды?

В зависимости от типа одежды предприниматели должны получить:

Декларацию о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 017/2011) – требуется для большинства видов одежды.

– требуется для большинства видов одежды. Сертификат соответствия ТР ТС 007/2011 (безопасность продукции для детей и подростков) – обязателен для детской одежды.

(безопасность продукции для детей и подростков) – обязателен для детской одежды. Санитарно-эпидемиологическое заключение – для некоторых видов специальной одежды.

Этапы сертификации одежды

Определение категории продукции – проверяется, подпадает ли одежда под требования обязательной сертификации. Подача заявки в сертификационный центр – заявитель предоставляет образцы продукции, техническую документацию и описание состава. Испытания в лаборатории – проводится анализ ткани, красителей, швов, огнестойкости и гигиенических свойств. Выдача сертификата или декларации – после успешных испытаний оформляется документ, подтверждающий безопасность товара. Маркировка продукции – одежда получает маркировку ЕАС, указывающую на соответствие стандартам ЕАЭС.

Ответственность за отсутствие сертификации

Продажа одежды без необходимых документов грозит штрафами, конфискацией товара и запретом на его реализацию. Особенно строгие требования предъявляются к детской одежде и специальной экипировке.

Вывод

Сертификация одежды – это не просто формальность, а гарантия безопасности для потребителей и защита бизнеса от штрафов. Производители и продавцы, которые своевременно проходят сертификацию, получают конкурентные преимущества и расширяют возможности выхода на рынок