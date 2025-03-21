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Как очистить данные с ПК перед продажей?
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 21 Марта 2025, 11:04
Перед продажей персонального компьютера или ноутбука важно позаботиться о безопасности личных данных.
Основные шаги по очистки данных
Очистка данных включает несколько этапов. В первую очередь стоит создать резервную копию всех важных файлов. Это можно сделать с помощью внешнего жесткого диска, облачного хранилища или специальных программ для резервного копирования.
Затем следует перейти к удалению информации с жесткого диска. Обычное удаление файлов через корзину не гарантирует их полное исчезновение — данные остаются на носителе до тех пор, пока не будут перезаписаны новыми.
После удаления данных желательно выполнить переустановку операционной системы. Это обеспечит не только чистоту устройства, но и избавит нового владельца от возможных сбоев, вызванных остаточными файлами и настройками предыдущего пользователя.
Куда продать очищенный компьютер
Когда компьютер полностью очищен, остается только подготовить его к продаже. Протереть корпус, проверить работоспособность и комплектность, убедиться, что все необходимые действия по защите информации выполнены. Продажа через частные объявления может занять много времени и потребовать дополнительных усилий, связанных с поиском покупателя и безопасностью сделки.
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