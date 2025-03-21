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Как очистить данные с ПК перед продажей?

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Бизнес — 21 Марта 2025, 11:04


Перед продажей персонального компьютера или ноутбука важно позаботиться о безопасности личных данных.
Современные устройства хранят массу конфиденциальной информации, включая пароли, фотографии, банковские данные и служебные документы.
Неполная очистка диска может привести к утечке этих данных, что в будущем может обернуться неприятными последствиями для бывшего владельца. Поэтому прежде, чем передавать устройство в чужие руки, необходимо провести правильное удаление информации.

Основные шаги по очистки данных

Очистка данных включает несколько этапов. В первую очередь стоит создать резервную копию всех важных файлов. Это можно сделать с помощью внешнего жесткого диска, облачного хранилища или специальных программ для резервного копирования.
После этого необходимо выйти из всех учетных записей, связанных с устройством, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к облачным сервисам и другим важным данным.

Затем следует перейти к удалению информации с жесткого диска. Обычное удаление файлов через корзину не гарантирует их полное исчезновение — данные остаются на носителе до тех пор, пока не будут перезаписаны новыми.
Чтобы надежно стереть информацию, рекомендуется использовать программы для безопасного удаления, которые многократно перезаписывают данные случайными наборами символов. В случае с SSD-дисками можно воспользоваться функцией безопасного сброса, встроенной в большинство современных накопителей.

После удаления данных желательно выполнить переустановку операционной системы. Это обеспечит не только чистоту устройства, но и избавит нового владельца от возможных сбоев, вызванных остаточными файлами и настройками предыдущего пользователя.
В процессе установки можно также отформатировать диск, что дополнительно усложнит восстановление старых данных.

Куда продать очищенный компьютер

Когда компьютер полностью очищен, остается только подготовить его к продаже. Протереть корпус, проверить работоспособность и комплектность, убедиться, что все необходимые действия по защите информации выполнены. Продажа через частные объявления может занять много времени и потребовать дополнительных усилий, связанных с поиском покупателя и безопасностью сделки.
Наиболее удобный и надежный способ — это обращение в скупку https://skupka-noutbukov.ru/kompyutery. Именно там можно быстро оценить стоимость устройства прямо на сайте, а затем воспользоваться услугой бесплатного выезда оценщика.
Приятным бонусом является то, что заявленная стоимость не изменится при встрече, что избавляет продавца от ненужных волнений и неожиданностей. Подобный подход не только экономит время, но и гарантирует безопасность сделки.



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