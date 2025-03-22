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Залог швейцарских часов: как получить быстрый займ под дорогие аксессуары
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 22 Марта 2025, 14:44
Швейцарские часы – это не просто аксессуар, а ценное имущество, которое может стать залогом для получения кредита подробнее тут . Если вам срочно нужны деньги, но продавать часы не хочется, можно воспользоваться услугами залоговых компаний или специализированных ломбардов.
Преимущества залога швейцарских часов
Как оформить залог швейцарских часов?
Факторы, влияющие на оценку часов
Заключение
Залог швейцарских часов – это удобный и быстрый способ получить деньги без необходимости продавать ценную вещь. Главное – выбрать надежного партнера и внимательно ознакомиться с условиями договора, чтобы избежать возможных рисков
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