суббота
|
Нож боковой, правый: назначение, виды и применение
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 22 Марта 2025, 14:45
Нож боковой, правый 25*235*336 16Y-81-00003 – важный элемент режущего инструмента в строительной, дорожной и сельскохозяйственной технике. Он используется в грейдерах, бульдозерах и других машинах для резки, перемещения и выравнивания грунта, снега или сыпучих материалов.
Назначение и функции
Боковые ножи устанавливаются по краям основного отвала техники, помогая:
Материалы и особенности
Качественные ножи изготавливаются из прочных износостойких сталей, таких как:
Часто боковые ножи имеют усиленную конструкцию и специальное покрытие, предотвращающее коррозию.
Варианты боковых ножей
Боковые ножи могут различаться по следующим параметрам:
Где используются боковые ножи?
Наиболее часто их применяют:
Как выбрать и купить боковой нож?
При выборе стоит учитывать:
Боковые ножи – это ключевой элемент в работе тяжелой техники, обеспечивающий эффективность и долговечность оборудования. Выбор качественного ножа – залог успешного выполнения задач в строительстве, сельском хозяйстве и дорожных работах
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +4 +6
вечером +1 +3 ночью -1 -3
Котировки
Партнеры