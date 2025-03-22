Нож боковой, правый: назначение, виды и применение

Нож боковой, правый 25*235*336 16Y-81-00003 – важный элемент режущего инструмента в строительной, дорожной и сельскохозяйственной технике. Он используется в грейдерах, бульдозерах и других машинах для резки, перемещения и выравнивания грунта, снега или сыпучих материалов.

Назначение и функции

Боковые ножи устанавливаются по краям основного отвала техники, помогая:

Улучшить качество резки грунта и равномерное распределение нагрузки.

Продлить срок службы центрального ножа отвала.

Повысить эффективность работы в сложных условиях, например, при уборке льда или утрамбованного грунта.

Материалы и особенности

Качественные ножи изготавливаются из прочных износостойких сталей, таких как:

Борсодержащая сталь – устойчива к механическому износу и ударным нагрузкам.

Закаленная сталь – обладает высокой прочностью, что увеличивает срок эксплуатации.

Часто боковые ножи имеют усиленную конструкцию и специальное покрытие, предотвращающее коррозию.

Варианты боковых ножей

Боковые ножи могут различаться по следующим параметрам:

Размеры – длина, ширина и толщина зависят от модели техники.

Отверстия для крепления – расположение и диаметр отверстий должны совпадать с местом установки.

Правый и левый – выбираются в зависимости от стороны крепления на технике.

Где используются боковые ножи?

Наиболее часто их применяют:

В дорожной технике (грейдеры, снегоуборщики).

В строительных машинах (бульдозеры, экскаваторы).

В сельском хозяйстве (тракторы с отвалами).

Как выбрать и купить боковой нож?

При выборе стоит учитывать:

Совместимость с техникой (номер детали, модель машины).

Материал и срок службы.

Производителя (оригинал или аналог).

Боковые ножи – это ключевой элемент в работе тяжелой техники, обеспечивающий эффективность и долговечность оборудования. Выбор качественного ножа – залог успешного выполнения задач в строительстве, сельском хозяйстве и дорожных работах