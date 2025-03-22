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Летние шины: как выбрать оптимальный вариант для безопасной езды
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 22 Марта 2025, 14:50
Летние шины 245 50 r20 – это важный элемент автомобиля, от которого зависит безопасность, комфорт и экономичность движения в теплое время года. Правильный выбор шин позволяет улучшить управляемость, снизить расход топлива и продлить срок службы резины.
Особенности летних шин
Летние покрышки отличаются от зимних и всесезонных по следующим параметрам:
Как выбрать летние шины?
При покупке важно учитывать:
Когда менять летние шины?
Переход на летнюю резину рекомендуется при среднесуточной температуре выше +7°C. Менять шины стоит, если глубина протектора стала менее 1,6 мм или появились повреждения.
Выбор качественных летних шин – залог безопасности и уверенности на дороге в теплый сезон
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