22
марта 2025
суббота
 
Главная  /  Бизнес  /  Разработка игр: обучение в колледже

Разработка игр: обучение в колледже

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 22 Марта 2025, 14:51

Индустрия видеоигр стремительно развивается, и профессия разработчика игр становится все более востребованной. Для тех, кто хочет связать свою карьеру с геймдевом, отличным стартом может стать обучение в колледже по специальности, связанной с разработка игр колледж.

Какие направления изучают в колледже?

Программы обучения могут включать следующие дисциплины:

  • Программирование – основы языков C++, C#, Python, JavaScript, работа с игровыми движками (Unity, Unreal Engine).

  • Графика и дизайн – создание 2D- и 3D-моделей, работа в Photoshop, Blender, Maya.

  • Геймдизайн – разработка концепций, механик, уровней, балансировка игр.

  • Анимация и VFX – создание анимаций персонажей и спецэффектов.

  • Звук и музыка – основы саунд-дизайна для игр.

  • Тестирование и оптимизация – поиск ошибок, улучшение производительности.

Какие колледжи обучают разработке игр?

В России и за рубежом есть множество колледжей, предлагающих программы по игровому дизайну и разработке. Например:

  • Колледж связи №54 (Москва) – направление «Разработка и программирование в игровой индустрии».

  • СПбГКИТ (Санкт-Петербург) – специальность «Разработка мультимедийных и игровых приложений».

  • Skillbox, GeekBrains – онлайн-курсы с дипломом колледжа.

Кому подойдет эта профессия?

Разработка игр требует усидчивости, креативности и технического мышления. Эта сфера идеально подходит тем, кто любит видеоигры, интересуется программированием и дизайном.

После окончания высшее педагогическое дошкольное образование выпускники могут работать в игровых студиях, разрабатывать мобильные и компьютерные игры или заниматься фрилансом, создавая свои проекты



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  инновации  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  хоккей  церковь  школы  школьники  эрудиты 
  ﻿
Погода +4 +6
вечером +1 +3 ночью -1 -3
Котировки
USD ЦБ РФ 84,6400 0.2445
EUR ЦБ РФ 91,4262 -1.0371

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 