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Разработка игр: обучение в колледже
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 22 Марта 2025, 14:51
Индустрия видеоигр стремительно развивается, и профессия разработчика игр становится все более востребованной. Для тех, кто хочет связать свою карьеру с геймдевом, отличным стартом может стать обучение в колледже по специальности, связанной с разработка игр колледж.
Какие направления изучают в колледже?
Программы обучения могут включать следующие дисциплины:
Какие колледжи обучают разработке игр?
В России и за рубежом есть множество колледжей, предлагающих программы по игровому дизайну и разработке. Например:
Кому подойдет эта профессия?
Разработка игр требует усидчивости, креативности и технического мышления. Эта сфера идеально подходит тем, кто любит видеоигры, интересуется программированием и дизайном.
После окончания высшее педагогическое дошкольное образование выпускники могут работать в игровых студиях, разрабатывать мобильные и компьютерные игры или заниматься фрилансом, создавая свои проекты
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