ВНЖ за инвестиции в Европе: возможности и условия

Получение вида на жительство (ВНЖ за инвестиции в Европе) – это один из самых востребованных способов легального переезда, который открывает доступ к высокому уровню жизни, качественному образованию, медицинскому обслуживанию и свободному перемещению по странам Шенгенской зоны.

Популярные программы ВНЖ за инвестиции

В разных странах ЕС действуют свои программы инвестиционного ВНЖ, каждая из которых имеет свои условия и преимущества.

Португалия (Golden Visa) Инвестиции: от 280 000 € в недвижимость или от 500 000 € в фонд.

Срок получения: 6–12 месяцев.

Основные преимущества: возможность получить гражданство через 5 лет, минимальные требования по проживанию. Греция (Golden Visa) Инвестиции: от 250 000 € в недвижимость.

Срок получения: 2–6 месяцев.

Преимущества: низкий порог входа, нет требований по проживанию. Испания Инвестиции: от 500 000 € в недвижимость или 1 000 000 € в бизнес.

Срок получения: 3–6 месяцев.

Особенность: необходимо проживать минимум 6 месяцев в году для продления ВНЖ. Мальта Инвестиции: от 150 000 € в государственные облигации и недвижимость.

Срок получения: 6–12 месяцев.

Преимущества: возможность натурализации через 5 лет, стабильная экономика. Кипр Инвестиции: от 300 000 € в недвижимость.

Срок получения: 2–4 месяца.

Преимущество: упрощенный процесс получения ПМЖ.

Основные требования к инвесторам

Легальное происхождение средств.

Отсутствие судимости.

Финансовая независимость.

Медицинская страховка.

Преимущества ВНЖ за инвестиции

Свобода передвижения по ЕС.

Возможность жить и работать в выбранной стране.

Доступ к европейским школам и вузам.

Привлекательная налоговая система в ряде стран.

Программы инвестиционного ВНЖ в Европе – это надежный и выгодный способ обеспечить себе и своей семье легальное проживание в стабильной стране с возможностью последующего получения гражданства