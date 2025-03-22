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ВНЖ за инвестиции в Европе: возможности и условия
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 22 Марта 2025, 14:55
Получение вида на жительство (ВНЖ за инвестиции в Европе) – это один из самых востребованных способов легального переезда, который открывает доступ к высокому уровню жизни, качественному образованию, медицинскому обслуживанию и свободному перемещению по странам Шенгенской зоны.
Популярные программы ВНЖ за инвестиции
В разных странах ЕС действуют свои программы инвестиционного ВНЖ, каждая из которых имеет свои условия и преимущества.
Основные требования к инвесторам
Преимущества ВНЖ за инвестиции
Свобода передвижения по ЕС.
Программы инвестиционного ВНЖ в Европе – это надежный и выгодный способ обеспечить себе и своей семье легальное проживание в стабильной стране с возможностью последующего получения гражданства
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