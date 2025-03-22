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ВНЖ за инвестиции в Европе: возможности и условия

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задайте ваш вопрос
Бизнес — 22 Марта 2025, 14:55

Получение вида на жительство (ВНЖ за инвестиции в Европе) – это один из самых востребованных способов легального переезда, который открывает доступ к высокому уровню жизни, качественному образованию, медицинскому обслуживанию и свободному перемещению по странам Шенгенской зоны.

Популярные программы ВНЖ за инвестиции

В разных странах ЕС действуют свои программы инвестиционного ВНЖ, каждая из которых имеет свои условия и преимущества.

  1. Португалия (Golden Visa)

    • Инвестиции: от 280 000 € в недвижимость или от 500 000 € в фонд.

    • Срок получения: 6–12 месяцев.

    • Основные преимущества: возможность получить гражданство через 5 лет, минимальные требования по проживанию.

  2. Греция (Golden Visa)

    • Инвестиции: от 250 000 € в недвижимость.

    • Срок получения: 2–6 месяцев.

    • Преимущества: низкий порог входа, нет требований по проживанию.

  3. Испания

    • Инвестиции: от 500 000 € в недвижимость или 1 000 000 € в бизнес.

    • Срок получения: 3–6 месяцев.

    • Особенность: необходимо проживать минимум 6 месяцев в году для продления ВНЖ.

  4. Мальта

    • Инвестиции: от 150 000 € в государственные облигации и недвижимость.

    • Срок получения: 6–12 месяцев.

    • Преимущества: возможность натурализации через 5 лет, стабильная экономика.

  5. Кипр

    • Инвестиции: от 300 000 € в недвижимость.

    • Срок получения: 2–4 месяца.

    • Преимущество: упрощенный процесс получения ПМЖ.

Основные требования к инвесторам

  • Легальное происхождение средств.

  • Отсутствие судимости.

  • Финансовая независимость.

  • Медицинская страховка.

Преимущества ВНЖ за инвестиции

  Свобода передвижения по ЕС.
  Возможность жить и работать в выбранной стране.
 Доступ к европейским школам и вузам.
  Привлекательная налоговая система в ряде стран.

Программы инвестиционного ВНЖ в Европе – это надежный и выгодный способ обеспечить себе и своей семье легальное проживание в стабильной стране с возможностью последующего получения гражданства



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