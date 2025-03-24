Большой гид по уборке квартиры





Расхламление квартиры — это не просто уборка, а нечто гораздо большее. Когда вещи становятся бесполезным грузом, они начинают занимать драгоценное место, которое можно использовать намного рациональнее. Более того, по мере их накопления в доме воцаряется беспорядок. Избавиться от всего лишнего не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Процесс требует времени, терпения и, что самое главное, системного подхода.

Конечно, заказав уборку элитной квартиры или дома в клининговой компании, можно намного быстрее избавиться от проблемы. Клинеры службы "Клининг24" быстро наведут чистоту и даже вывезут все, что не нужно, за пределы жилища. А заодно обучат всем хитростям расхламления, которые надо знать любой хозяйке.

Подготовка и методика

Расхламление требует концентрации внимания и достаточно большого количества времени. Поэтому, прежде чем начинать, необходимо трезво оценить масштабы работ и выделить на них один или несколько свободных дней, в которые вас наверняка ничто и никто отвлекать не будет. Затем необходимо составить примерный план. Начинать лучше с каких-то небольших участков, а не пытаться охватить все за раз — такая гонка ни к чему хорошему точно не приведет, зато способна утомить до предела и заставить усомниться в целесообразности задуманного. Поэтому, чтобы не было соблазна забросить все начатое, устройте своеобразную тренировку: уберите одну полку в шкафу или ящик письменного стола. Такие зоны обрабатываются быстро, а результат мотивирует двигаться дальше.

Заранее подготовьте все к расхламлению. Собственно говоря, для этого много и не нужно. Запаситесь мусорными пакетами и объемными коробками, а также инструментами для уборки, которую необходимо будет провести во всем доме после того, как вы уберете из него все ненужное.

Расставаться с горячо любимыми, но заношенными до дыр джинсами, тяжело. Да и не только с ними. Об этом знает каждая женщина. Не менее сложно принять решение по отношению к категории вещей из разряда "авось пригодится". Сюда же можно добавить милые сердцу памятные безделушки, бумаги, горы косметики и прочие мелочи. Ну разве сможет подняться рука, чтобы отправить все это в мусор? Наступайте на горло собственной бережливости и руководствуйтесь разумом. Честно ответьте себе на вопросы о том, сколько лет вы не носили это милое платье и приносит ли вам радость поеденный молью свитер. И при отрицательном ответе смело выбрасывайте все эти никому не нужные запасы.

Облегчить физически процесс поможет методика трех коробок. Запаситесь тремя внушительного размера емкостями и раскладывайте в них вещи по категориям:

Оставить. Здесь будут вещи, которые действительно нужны и используются. Отдать или продать. Сюда пойдут предметы, которые в хорошем состоянии, но вам больше не нужны. Выбросить. Это то, что сломано, изношено или вообще нигде, никогда и никому не пригодится.

Каждую оцененную вещь сразу кладите в одну из коробок. Это поможет избежать путаницы и ускорит процесс.

Как работать с вещами, что выбрасывать и что оставлять





Необходимо подходить к выбору вещей рационально: действительно ли они приносят пользу, вызывают ли положительные эмоции и гармонично ли вписываются в интерьер? Избавляться от хлама не значит выбрасывать всё подряд. Вам нужно оставить только то, что имеет какую-либо ценность.

Удобнее всего работать с вещами по зонам: сначала в спальне, затем в гостиной, на кухне, в прихожей и ванной. Такой подход поможет поддерживать порядок в доме и не допустить появления хаоса во всех его уголках одновременно. Например: разбираем шкаф, вынимаем всё содержимое, сортируем и возвращаем обратно только те вещи, которые решено оставить. Остальное пусть ждет своего часа в коробках.

Как работать с вещами по категориям:

Одежда и обувь. Проведите ревизию всего гардероба. Если что-то порвано, вытянуто или безнадежно устарело, избавьтесь от этого. Неподходящий размер, неудобный фасон или ткань — это веские причины сказать вещам «прощай». С обувью ситуация похожая. Оставьте только ту, которая удобна, актуальна и находится в хорошем состоянии.

Бытовые предметы. Загляните в кухонные шкафы. Старые кастрюли с отбитой эмалью, протекшие термосы, одноразовые пластиковые контейнеры — всё это занимает ценное место. Оставьте только то, что используется регулярно. Остальное — в мусор. Равно как и дубли вроде десятой сковородки для блинов.

Бумаги и документы. Разберите старые квитанции, счета и бумаги. Хранить надо только те документы, которые действительно могут пригодиться, например, договоры, свидетельства, чеки и т.п. Остальное лучше утилизировать.

Декор и аксессуары. С разного рода фигурками, вазами, статуэтками, если они только пылятся на полках, вызывая раздражение во время уборки, прощайтесь сразу. Интерьер должен выглядеть стильно, а не напоминать склад сувениров.

Игрушки. Сохраните только те игрушки, которые действительно используются. Ломаные, ненужные или не соответствующие возрасту уже подросшего ребенка лучше убрать.

Косметика и бытовая химия. Пересмотрите все средства в ванной комнате и на туалетном столике. Убедитесь, что они не просрочены и не стоят на полках лишь для красоты, причем годами.

Электроника и техника. Старые провода, зарядные устройства, неисправные гаджеты — все это занимает место и, скорее всего, вам больше не пригодится. Если техника работает, но не нужна, можно ее продать или отдать.

Фотографии, открытки, письма и другие памятные вещи. Разберите всё, что связано с прошлым, и выберите те вещи, которые действительно дороги. Остальное — в мусор. Нет смысла хранить письма от школьной подруги, с которой вы потеряли связь лет 10 назад или засушенный цветок из букета, подаренного вам в юности первой любовью, имя которой вы даже не помните.

Организация пространства: каждой вещи — свое место

После того как вы избавились от ненужного, важно правильно организовать оставшееся. Без чёткой системы хранения вещи хаос очень скоро вернется. Перераспределите пространство так, чтобы оно работало на вас, а не против. Поможет в этом грамотная его организация.

В шкафах используйте коробки, органайзеры, текстильные контейнеры для мелочей. Это поможет избежать смешивания разных категорий вещей, например, кухонных принадлежностей с инструментами или косметики с лекарствами.

Навесные полки, крючки и настенные системы хранения помогают задействовать вертикальное пространство. Так, на кухне это может быть рейлинг для половников и ножей, а в спальне — крючки для аксессуаров или домашней одежды.

Если шкафы высокие, установите дополнительные полки или используйте коробки для хранения сезонных вещей наверху. Зачем пропадать полезной площади, если можно ее рационально использовать?

Для хранения мелких предметов, таких как канцелярские товары, аксессуары и бытовые мелочи, рекомендуется использовать небольшие ящики с секциями, корзины или прозрачные коробки. К примеру, зарядные устройства и провода можно сложить в отдельный контейнер, подписав его. Это сэкономит время на поиски нужного кабеля. Лекарства лучше хранить в одной коробке, а косметику распределить по типам: уход, макияж, инструменты.

Если у вас небольшая квартира, выбирайте мебель, которая сочетает в себе несколько функций - кровать с выдвижными ящиками, пуф с местом для хранения внутри или складной стол. В шкафах используйте вешалки с разными уровнями или крючки, чтобы на одной штанге помещалось больше вещей. Нижние секции подойдут для обуви, в то время как верхние можно отвести под коробки с сезонными вещами. Если пространство гардероба нефункционально, установите дополнительные полки, а также активно используйте органайзеры и контейнеры.

Организация пространства — это не разовое действие, а привычка, которую нужно поддерживать. После каждого использования всегда возвращайте взятую вами вещь на определенное ей вами место. И обязательно хотя бы раз в сезон проводите ревизию своей системы хранения, избавляйтесь от ненужного и наводите порядок заново. Если же что-то не получается, обращайтесь к клинерам “Клининг24”. Они быстро наведут в доме не только порядок, но и идеальную чистоту.