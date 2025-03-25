Интеграция телефонии и Bitrix24: как автоматизировать работу с клиентами

Интеграция телефонии и Bitrix24 позволяет компаниям автоматизировать обработку звонков, повысить качество обслуживания клиентов и контролировать работу сотрудников. В этой статье разберем основные возможности интеграции, как ее настроить и какие преимущества она дает бизнесу.

Возможности интеграции телефонии и Bitrix24

Подключение IP-телефонии к Bitrix24 дает ряд полезных функций:

Автоматическая фиксация звонков — входящие и исходящие вызовы автоматически записываются в CRM, создаются карточки клиентов.

Распределение звонков — система направляет вызовы на ответственного менеджера, снижая потери лидов.

Запись разговоров — помогает контролировать качество общения сотрудников с клиентами.

Обратные звонки с сайта — клиент может заказать звонок прямо с сайта, а система автоматически соединит его с менеджером.

Аналитика и отчеты — можно отслеживать статистику звонков, эффективность работы отдела продаж и загруженность сотрудников.

Как подключить телефонию в Bitrix24?

Выбор провайдера телефонии Использование встроенной телефонии Bitrix24.

Подключение стороннего оператора (Mango Office, Zadarma, UIS, Теле2, МТТ и др.). Настройка подключения В Bitrix24 зайти в раздел "Телефония" → "Подключение" .

Выбрать провайдера и следовать инструкциям по настройке SIP-шлюза или облачной АТС.

Настроить правила обработки звонков (распределение, голосовое меню, запись разговоров). Тестирование интеграции Совершить тестовые вызовы.

Проверить корректность фиксации звонков в CRM. Обучение сотрудников Провести инструктаж по работе с телефонией в Bitrix24.

Ознакомить менеджеров с функционалом звонков, карточек клиентов и отчетности.

Преимущества интеграции телефонии и Bitrix24

Сокращение потерь клиентов — система автоматически фиксирует все звонки и контакты.

Увеличение скорости обработки заявок — менеджеры сразу видят информацию о клиенте при звонке.

Контроль эффективности отдела продаж — можно отслеживать KPI сотрудников, прослушивать разговоры.

Автоматизация рутинных процессов — сценарии обработки звонков и CRM-воронки делают работу быстрее.

Интеграция телефонии с Bitrix24 помогает бизнесу повысить качество клиентского сервиса, улучшить продажи и оптимизировать процессы обработки звонков