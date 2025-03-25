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Интеграция телефонии и Bitrix24: как автоматизировать работу с клиентами

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Бизнес — 25 Марта 2025, 12:08

Интеграция телефонии и Bitrix24 позволяет компаниям автоматизировать обработку звонков, повысить качество обслуживания клиентов и контролировать работу сотрудников. В этой статье разберем основные возможности интеграции, как ее настроить и какие преимущества она дает бизнесу.

Возможности интеграции телефонии и Bitrix24

Подключение IP-телефонии к Bitrix24 дает ряд полезных функций:

Автоматическая фиксация звонков — входящие и исходящие вызовы автоматически записываются в CRM, создаются карточки клиентов.
Распределение звонков — система направляет вызовы на ответственного менеджера, снижая потери лидов.
Запись разговоров — помогает контролировать качество общения сотрудников с клиентами.
Обратные звонки с сайта — клиент может заказать звонок прямо с сайта, а система автоматически соединит его с менеджером.
Аналитика и отчеты — можно отслеживать статистику звонков, эффективность работы отдела продаж и загруженность сотрудников.

Как подключить телефонию в Bitrix24?

  1. Выбор провайдера телефонии

    • Использование встроенной телефонии Bitrix24.

    • Подключение стороннего оператора (Mango Office, Zadarma, UIS, Теле2, МТТ и др.).

  2. Настройка подключения

    • В Bitrix24 зайти в раздел "Телефония" → "Подключение".

    • Выбрать провайдера и следовать инструкциям по настройке SIP-шлюза или облачной АТС.

    • Настроить правила обработки звонков (распределение, голосовое меню, запись разговоров).

  3. Тестирование интеграции

    • Совершить тестовые вызовы.

    • Проверить корректность фиксации звонков в CRM.

  4. Обучение сотрудников

    • Провести инструктаж по работе с телефонией в Bitrix24.

    • Ознакомить менеджеров с функционалом звонков, карточек клиентов и отчетности.

Преимущества интеграции телефонии и Bitrix24

Сокращение потерь клиентов — система автоматически фиксирует все звонки и контакты.
Увеличение скорости обработки заявок — менеджеры сразу видят информацию о клиенте при звонке.
Контроль эффективности отдела продаж — можно отслеживать KPI сотрудников, прослушивать разговоры.
Автоматизация рутинных процессов — сценарии обработки звонков и CRM-воронки делают работу быстрее.

Интеграция телефонии с Bitrix24 помогает бизнесу повысить качество клиентского сервиса, улучшить продажи и оптимизировать процессы обработки звонков



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