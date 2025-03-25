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Интеграция телефонии и Bitrix24: как автоматизировать работу с клиентами
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Бизнес — 25 Марта 2025, 12:08
Интеграция телефонии и Bitrix24 позволяет компаниям автоматизировать обработку звонков, повысить качество обслуживания клиентов и контролировать работу сотрудников. В этой статье разберем основные возможности интеграции, как ее настроить и какие преимущества она дает бизнесу.
Возможности интеграции телефонии и Bitrix24
Подключение IP-телефонии к Bitrix24 дает ряд полезных функций:
Автоматическая фиксация звонков — входящие и исходящие вызовы автоматически записываются в CRM, создаются карточки клиентов.
Как подключить телефонию в Bitrix24?
Преимущества интеграции телефонии и Bitrix24
Сокращение потерь клиентов — система автоматически фиксирует все звонки и контакты.
Интеграция телефонии с Bitrix24 помогает бизнесу повысить качество клиентского сервиса, улучшить продажи и оптимизировать процессы обработки звонков
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