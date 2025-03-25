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Взрывозащищенные электродвигатели серий ВАБ, ВА и BRA от компании "Электроресурс"

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Бизнес — 25 Марта 2025, 13:46

Взрывозащищенные электродвигатели ВАБ, ВА и BRA

Компания “Электроресурс” предлагает по конкурентным ценам приобрести взрывозащищенные электродвигатели серий ВАБ, ВА и BRA российского производства (ярославский завод ОАО “ЭЛДИН”). Использование данных электромоторов позволяет свести к минимуму опасность при эксплуатации специализированного оборудования в нефтехимических, горнодобывающих и других отраслях, где возможно образование взрывоопасных сред (промышленные предприятия, шахты, природные условия).

Взрывозащищенные электродвигатели применяются в качестве приводов в составе вентиляционных систем, дымососов, насосов (для перекачки и дозирования жидкостей, подачи топлива), автоматических задвижек топливопроводной арматуры, а также в составе конвейерных и компрессорных установок.

Особенности конструкции и исполнения взрывозащиты низковольтных двигателей:

  • S1: Непрерывный режим работы
  • У: Умеренный климат
  • ХЛ: Холодный климат
  • Т: Тропический климат

Применение взрывозащищенных электродвигателей в аппаратах воздушного охлаждения (АВО):

Электродвигатели ВАБ с короткозамкнутым ротором широко используются в качестве приводов осевых вентиляторов в составе машин для воздушного охлаждения. Электродвигатели BRA предназначены для работы в средах, где возможно образование взрывоопасных газовых смесей. Трехфазные асинхронные электродвигатели ВА применяются в приводах АВО без использования редукторов.

Электродвигатели, предназначенные для работы во взрывоопасных средах, проходят строгую сертификацию и имеют соответствующую маркировку, подтверждающую уровень взрывозащиты. Компания “Электроресурс” предлагает электродвигатели, соответствующие всем необходимым требованиям безопасности.

Типы взрывозащиты и маркировка:

  • Химическое исполнение: Маркировка 1 Ex d IIB T4 указывает на соответствие стандартам взрывозащиты для работы в химической промышленности.

    • 1: Степень защиты (высокая надежность)
    • Ex: Подтверждает взрывозащищенность двигателя.
    • d: Тип взрывозащиты оболочки (обеспечивает локализацию взрыва внутри корпуса).
    • IIB: Группа взрывоопасной смеси (для газов и паров).
    • T4: Температурный класс (максимальная температура поверхности двигателя).

  • Рудничное исполнение: Маркировка PB Ex d I указывает на соответствие стандартам взрывозащиты для применения в шахтах и рудниках.

    • PB: Особая защита, предназначенная для эксплуатации в шахтах и рудниках.
    • Ex: Подтверждает взрывозащищенность двигателя.
    • d: Тип взрывозащиты оболочки (обеспечивает локализацию взрыва внутри корпуса).
    • I: Группа взрывоопасной среды (для рудничного метана).

Узнать цену и купить низковольтные взрывозащищенные электродвигатели https://elresurs.ru/catalog/vzryvozashchishchennye-3-kh-fa/ с доставкой по России можно по запросу на сайте компании "Электроресурс".



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