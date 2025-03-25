вторник
|
Взрывозащищенные электродвигатели серий ВАБ, ВА и BRA от компании "Электроресурс"
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 25 Марта 2025, 13:46
Взрывозащищенные электродвигатели ВАБ, ВА и BRA
Компания “Электроресурс” предлагает по конкурентным ценам приобрести взрывозащищенные электродвигатели серий ВАБ, ВА и BRA российского производства (ярославский завод ОАО “ЭЛДИН”). Использование данных электромоторов позволяет свести к минимуму опасность при эксплуатации специализированного оборудования в нефтехимических, горнодобывающих и других отраслях, где возможно образование взрывоопасных сред (промышленные предприятия, шахты, природные условия).
Взрывозащищенные электродвигатели применяются в качестве приводов в составе вентиляционных систем, дымососов, насосов (для перекачки и дозирования жидкостей, подачи топлива), автоматических задвижек топливопроводной арматуры, а также в составе конвейерных и компрессорных установок.
Особенности конструкции и исполнения взрывозащиты низковольтных двигателей:
Применение взрывозащищенных электродвигателей в аппаратах воздушного охлаждения (АВО):
Электродвигатели ВАБ с короткозамкнутым ротором широко используются в качестве приводов осевых вентиляторов в составе машин для воздушного охлаждения. Электродвигатели BRA предназначены для работы в средах, где возможно образование взрывоопасных газовых смесей. Трехфазные асинхронные электродвигатели ВА применяются в приводах АВО без использования редукторов.
Электродвигатели, предназначенные для работы во взрывоопасных средах, проходят строгую сертификацию и имеют соответствующую маркировку, подтверждающую уровень взрывозащиты. Компания “Электроресурс” предлагает электродвигатели, соответствующие всем необходимым требованиям безопасности.
Типы взрывозащиты и маркировка:
Узнать цену и купить низковольтные взрывозащищенные электродвигатели https://elresurs.ru/catalog/vzryvozashchishchennye-3-kh-fa/ с доставкой по России можно по запросу на сайте компании "Электроресурс".
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +5 +7
вечером +3 +5 ночью +2 +4
Котировки
Партнеры