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Режущий плоттер для пленки: особенности, виды и выбор
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Бизнес — 3 Апреля 2025, 12:02
Режущий плоттер для пленки – это устройство, предназначенное для точной резки различных материалов, таких как виниловая пленка, термотрансферная пленка, бумага и картон. Он широко используется в рекламной, текстильной и упаковочной индустрии.
Как работает режущий плоттер?
Принцип работы плоттера основан на управляемом компьютером ноже, который перемещается по заданной траектории, вырезая нужные формы и изображения на материале. В зависимости от модели, плоттер может быть оснащен дополнительными функциями, такими как автоматическая подача материала и система оптической метки для точного выравнивания.
Виды режущих плоттеров
Основные характеристики при выборе плоттера
Ширина резки – от 300 мм до 1600 мм в зависимости от модели.
Популярные модели режущих плоттеров
Graphtec CE7000 – профессиональный рулонный плоттер с оптическим позиционированием.
Где применяется режущий плоттер?
Вывод
Режущий плоттер – это незаменимое устройство для работы с пленками и другими материалами, которое позволяет создавать точные вырезанные элементы для рекламной, текстильной и полиграфической продукции. При выборе модели важно учитывать рабочую ширину, тип привода и поддержку программного обеспечения
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