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Срочная регистрация товарного знака: особенности и этапы

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Бизнес — 3 Апреля 2025, 12:03

Регистрация товарного знака – важный шаг для защиты бренда и исключительного права на его использование. Однако стандартная процедура в Роспатенте занимает до 12 месяцев. Если вам нужна срочная регистрация товарного знака, существуют способы ускорить процесс.

Можно ли зарегистрировать товарный знак срочно?

Полностью сократить сроки до нескольких дней невозможно, так как экспертиза требует детального анализа. Однако можно ускорить регистрацию до 2-4 месяцев с помощью некоторых методов.

Способы срочной регистрации товарного знака

1. Подготовка без ошибок

Чем грамотнее составлена заявка, тем меньше вероятность отказов и задержек. Важно:
 Провести предварительный поиск на уникальность.
 Грамотно выбрать классы МКТУ (Международная классификация товаров и услуг).
 Подготовить полный пакет документов.

2. Использование ускоренной экспертизы

Роспатент предлагает услугу ускоренной экспертизы, которая сокращает сроки рассмотрения с 6-8 месяцев до 2-3 месяцев. Для этого необходимо:
 Оплатить дополнительную пошлину.
 Подать ходатайство об ускорении процесса.

3. Международная подача заявки (через Мадридскую систему)

Если вы планируете работать за границей, регистрация товарного знака через Мадридскую систему позволяет подать одну заявку сразу в нескольких странах.

4. Временная правовая защита

Сразу после подачи заявки товарный знак получает временную охрану, а это значит, что:
 Другие компании не смогут зарегистрировать аналогичный бренд.
 Вы получите юридическую возможность использовать знак с пометкой ™.

Этапы срочной регистрации товарного знака

Проверка уникальности – от 1 дня.
Подготовка и подача заявки в Роспатент – 1-2 дня.
Формальная экспертиза (проверка документов) – 1 месяц.
Экспертиза обозначения – 2-4 месяца (при ускорении).
Регистрация и выдача свидетельства – 1 месяц.

Стоимость срочной регистрации

Стандартная пошлина за регистрацию составляет от 16 000 рублей, но при ускоренной процедуре расходы могут увеличиться в 1,5-2 раза.

Вывод

Срочная регистрация товарного знака возможна при грамотной подготовке документов и использовании ускоренной экспертизы. В результате вы получите правовую защиту бренда в кратчайшие сроки



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