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Срочная регистрация товарного знака: особенности и этапы
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Бизнес — 3 Апреля 2025, 12:03
Регистрация товарного знака – важный шаг для защиты бренда и исключительного права на его использование. Однако стандартная процедура в Роспатенте занимает до 12 месяцев. Если вам нужна срочная регистрация товарного знака, существуют способы ускорить процесс.
Можно ли зарегистрировать товарный знак срочно?
Полностью сократить сроки до нескольких дней невозможно, так как экспертиза требует детального анализа. Однако можно ускорить регистрацию до 2-4 месяцев с помощью некоторых методов.
Способы срочной регистрации товарного знака
1. Подготовка без ошибок
Чем грамотнее составлена заявка, тем меньше вероятность отказов и задержек. Важно:
2. Использование ускоренной экспертизы
Роспатент предлагает услугу ускоренной экспертизы, которая сокращает сроки рассмотрения с 6-8 месяцев до 2-3 месяцев. Для этого необходимо:
3. Международная подача заявки (через Мадридскую систему)
Если вы планируете работать за границей, регистрация товарного знака через Мадридскую систему позволяет подать одну заявку сразу в нескольких странах.
4. Временная правовая защита
Сразу после подачи заявки товарный знак получает временную охрану, а это значит, что:
Этапы срочной регистрации товарного знака
Проверка уникальности – от 1 дня.
Стоимость срочной регистрации
Стандартная пошлина за регистрацию составляет от 16 000 рублей, но при ускоренной процедуре расходы могут увеличиться в 1,5-2 раза.
Вывод
Срочная регистрация товарного знака возможна при грамотной подготовке документов и использовании ускоренной экспертизы. В результате вы получите правовую защиту бренда в кратчайшие сроки
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