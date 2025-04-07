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Сравнение цен на свадьбу в России и Израиле
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 7 Апреля 2025, 12:38
Планируя свадьбу, один из первых вопросов, который волнует будущих молодожёнов — это бюджет. Сколько стоит организовать праздник мечты, чтобы он остался в памяти, но не разорил? Цены зависят от формата, количества гостей, места проведения и дополнительных услуг. Давайте разберёмся, во сколько обойдётся свадьба в России и Израиле, как выбрать площадку и где её найти.
Свадьба в России (Москва)
Москва предлагает огромный выбор форматов: от камерных свадеб на 20 человек до пышных банкетов на 200+ гостей.
Средняя стоимость свадьбы в Москве (на 50–70 гостей):
Итого: от 200 000 до 600 000 ₽ и выше, в зависимости от масштаба и запросов.
Найти свадебную площадку в Москве можно на странице https://rsrv.rest/ru/msk/wedding
Свадьба в Израиле (Хайфа)
Израильские свадьбы отличаются своей лёгкой атмосферой, вкусной едой и стилем. Особенно популярны площадки на природе, террасы, рестораны с видом на море.
Средняя стоимость свадьбы в Хайфе (на 50–100 гостей):
Итого: от 25 000 до 60 000 ₪ и выше, в зависимости от стиля свадьбы.
Найти идеальную площадку в Хайфе можно на сайте https://rsrv.rest/he/haifa/wedding
Как выбрать площадку для свадьбы
Выбор площадки — это фундамент всего праздника. Вот на что стоит обратить внимание при поиске:
Где искать площадку
Искать вручную — долго, обзванивать — утомительно. Лучше воспользоваться удобной платформой rsrv.rest — это глобальный сервис для поиска и аренды площадок для мероприятий.
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