Сравнение цен на свадьбу в России и Израиле





Планируя свадьбу, один из первых вопросов, который волнует будущих молодожёнов — это бюджет. Сколько стоит организовать праздник мечты, чтобы он остался в памяти, но не разорил? Цены зависят от формата, количества гостей, места проведения и дополнительных услуг. Давайте разберёмся, во сколько обойдётся свадьба в России и Израиле, как выбрать площадку и где её найти.

Свадьба в России (Москва)

Москва предлагает огромный выбор форматов: от камерных свадеб на 20 человек до пышных банкетов на 200+ гостей.

Средняя стоимость свадьбы в Москве (на 50–70 гостей):

Аренда площадки — от 30 000 до 150 000 ₽

Кейтеринг/банкет — от 2 500 до 5 000 ₽ на человека

Декор и флористика — от 50 000 ₽

Ведущий + диджей — от 40 000 ₽

Фото и видео — от 30 000 ₽

Торт, транспорт, визаж, полиграфия — от 20 000 ₽

Итого: от 200 000 до 600 000 ₽ и выше, в зависимости от масштаба и запросов.

Найти свадебную площадку в Москве можно на странице https://rsrv.rest/ru/msk/wedding

Свадьба в Израиле (Хайфа)

Израильские свадьбы отличаются своей лёгкой атмосферой, вкусной едой и стилем. Особенно популярны площадки на природе, террасы, рестораны с видом на море.

Средняя стоимость свадьбы в Хайфе (на 50–100 гостей):

Аренда площадки (включая оборудование) — от 5 000 до 12 000 ₪

Кейтеринг (чаще всего кошерный) — от 180 до 350 ₪ на человека

Декор, оформление — от 3 000 ₪

Ведущий, музыка, шоу — от 4 000 ₪

Фото и видео — от 3 500 ₪

Итого: от 25 000 до 60 000 ₪ и выше, в зависимости от стиля свадьбы.

Найти идеальную площадку в Хайфе можно на сайте https://rsrv.rest/he/haifa/wedding

Как выбрать площадку для свадьбы

Выбор площадки — это фундамент всего праздника. Вот на что стоит обратить внимание при поиске:

Формат и стиль свадьбы

Хотите камерную церемонию или большой банкет? На природе, в лофте, на крыше или в зале отеля? Начните с концепции. Количество гостей

Слишком маленькое пространство создаст тесноту, слишком большое — ощущение пустоты. Ищите площадку с идеальной вместимостью под ваш список. Локация и транспорт

Важно, чтобы гости могли легко добраться до места. Учитывайте наличие парковки и трансфера, особенно если это загородная площадка. Инфраструктура

Подумайте заранее: есть ли на месте кухня, гримёрка, зона отдыха, туалеты, места для детей и персонала? Погодные риски

Если планируете свадьбу на открытом воздухе — наличие навесов, шатров или резервного зала на случай дождя обязательно. Оформление и декор

Некоторые площадки уже выглядят стильно и не требуют больших вложений в декор. Другие — как чистый холст, но потребуют работы дизайнеров. Дополнительные услуги

Узнайте, предлагает ли площадка технику, мебель, кейтеринг, бар, охрану, клининг, персонал. Это может сэкономить бюджет и нервы. Отзывы и репутация

Изучите реальные отзывы, посмотрите фото прошлых мероприятий. Это даст представление о том, чего ожидать.

Где искать площадку

Искать вручную — долго, обзванивать — утомительно. Лучше воспользоваться удобной платформой rsrv.rest — это глобальный сервис для поиска и аренды площадок для мероприятий.

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