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ЗАО «РОСМА» — российская компания, специализирующаяся на производстве и поставках контрольно-измерительных приборов
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Бизнес — 9 Апреля 2025, 13:21
Основанная в 1998 году в Санкт-Петербурге, компания за более чем 25 лет работы зарекомендовала себя как один из ведущих отечественных производителей в данной сфере.
История и развитие
Изначально ЗАО «РОСМА» функционировала как торговое представительство польской «Куявской Фабрики Манометров» (KFM). После поглощения KFM немецким концерном «WIKA» в 2003 году, «РОСМА» переориентировалась на собственное производство, основываясь на опыте и знаниях, полученных в ходе сотрудничества с KFM. Сегодня компания имеет современные производственные площадки и офисы продаж в Санкт-Петербурге и Москве.
Продукция и услуги
Ассортимент продукции «РОСМА» включает:
Компания предлагает широкий ассортимент готовой продукции на складах в Санкт-Петербурге, Москве, Томске и Екатеринбурге, а также у более чем 100 региональных партнеров. Это обеспечивает доступность продукции в любой точке России и странах СНГ.
Качество и стандарты
«РОСМА» уделяет особое внимание качеству своей продукции. Компания сертифицирована по стандарту ISO 9001:2015, что подтверждает соответствие ее системы менеджмента качества международным требованиям.
Отзывы и репутация
Согласно отзывам клиентов, «РОСМА» зарекомендовала себя как надежный поставщик контрольно-измерительных приборов. Клиенты отмечают своевременность поставок, надежность продукции и профессионализм сотрудников.
Заключение
ЗАО «РОСМА» — динамично развивающаяся компания с богатой историей и прочной репутацией на рынке контрольно-измерительных приборов. Благодаря высокому качеству продукции, широкому ассортименту и внимательному отношению к клиентам, «РОСМА» продолжает укреплять свои позиции как лидер отрасли
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