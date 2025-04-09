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ЗАО «РОСМА» — российская компания, специализирующаяся на производстве и поставках контрольно-измерительных приборов

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Бизнес — 9 Апреля 2025, 13:21

Основанная в 1998 году в Санкт-Петербурге, компания за более чем 25 лет работы зарекомендовала себя как один из ведущих отечественных производителей в данной сфере.​ 

История и развитие

Изначально ЗАО «РОСМА» функционировала как торговое представительство польской «Куявской Фабрики Манометров» (KFM). После поглощения KFM немецким концерном «WIKA» в 2003 году, «РОСМА» переориентировалась на собственное производство, основываясь на опыте и знаниях, полученных в ходе сотрудничества с KFM. Сегодня компания имеет современные производственные площадки и офисы продаж в Санкт-Петербурге и Москве.

Продукция и услуги

Ассортимент продукции «РОСМА» включает:

  • Манометры: устройства для измерения давления в различных средах.

  • Термометры: приборы для измерения температуры.

  • Термоманометры: комбинированные устройства для измерения давления и температуры.

  • Клапаны и реле: оборудование для регулирования потоков и сигнализации.

  • Датчики и разделители сред: устройства для контроля и разделения различных сред.

Компания предлагает широкий ассортимент готовой продукции на складах в Санкт-Петербурге, Москве, Томске и Екатеринбурге, а также у более чем 100 региональных партнеров. Это обеспечивает доступность продукции в любой точке России и странах СНГ. 

Качество и стандарты

«РОСМА» уделяет особое внимание качеству своей продукции. Компания сертифицирована по стандарту ISO 9001:2015, что подтверждает соответствие ее системы менеджмента качества международным требованиям.

Отзывы и репутация

Согласно отзывам клиентов, «РОСМА» зарекомендовала себя как надежный поставщик контрольно-измерительных приборов. Клиенты отмечают своевременность поставок, надежность продукции и профессионализм сотрудников. 

Заключение

ЗАО «РОСМА» — динамично развивающаяся компания с богатой историей и прочной репутацией на рынке контрольно-измерительных приборов. Благодаря высокому качеству продукции, широкому ассортименту и внимательному отношению к клиентам, «РОСМА» продолжает укреплять свои позиции как лидер отрасли



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