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Как россиянам получить ВНЖ в Испании через удалённую работу
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Бизнес — 10 Апреля 2025, 11:30
Солнечная Испания манит россиян не только пляжами, но и возможностью легально работать на зарубежные компании. С 2023 года для этого существует виза цифрового кочевника. Разрешение выдают на год с продлением до трёх лет, а перевезти можно даже родителей. Тема ВНЖ Испании для россиян всегда актуальна. И в этом вопросе на Digital Nomad Visa стоит обратить пристальное внимание.
Суть визы: работайте там, где тепло
Программа создана для иностранцев, которые трудятся удалённо через интернет. Подходит тем, у кого работодатель или клиенты находятся вне Испании. Например, дизайнерам, программистам или копирайтерам. Главный плюс — легальный статус без открытия бизнеса в стране.
Требования: диплом, стаж и финансы
Одно из двух: высшее образование (включая MBA) или трёхлетний опыт в профессии. Доход — двойной размер испанской минималки. В 2025 году это 2368 € в месяц. Самозанятые могут брать заказы от местных фирм, но не больше 20% от общего заработка.
Документы: что подготовить
Чтобы оформить визу, потребуется собрать пакет бумаг, подтверждающих квалификацию, доход и легальность работы. Каждый пункт списка — обязательный шаг на пути к одобрению заявки:
Собранные бумаги подают лично или через доверенное лицо в консульство Испании. Некоторые регионы, например, Великобритания, работают через визовый центр BLS Spain.
Семейный переезд: кого включить в заявку
Разрешено добавить супруга, детей (даже взрослых, если они учатся), родителей-иждивенцев. На каждого родственника нужны дополнительные средства: +888 € для первого, +296 € — для следующих. Подтверждают отношения свидетельствами или справками об опеке.
Нюансы: от страховки до налогов
Полис должен включать лечение COVID-19 и хронических болезней. Налоги платят только с доходов от испанских клиентов (если их доля в пределах 20%). Заявку проверяют 10 дней, но иногда запрашивают дополнения. После одобрения визу забирают за 30 суток.
Продление: как остаться на три года
Через 12 месяцев можно получить временный ВНЖ. Для этого подтверждают стабильный заработок, отсутствие проблем с законом и действующую страховку. Резиденты получают пластиковую карту (TIE), которая заменяет паспорт в бытовых ситуациях.
Заключение
Получение Digital Nomad Visa испании — шанс сменить климат без смены работодателя. Ключевое: точный расчёт дохода, правильные документы и полная страховка. Соблюдая правила, можно наслаждаться тапасом, сиестой и морем без бюрократических проблем.
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