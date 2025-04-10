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Как россиянам получить ВНЖ в Испании через удалённую работу

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Бизнес — 10 Апреля 2025, 11:30

Солнечная Испания манит россиян не только пляжами, но и возможностью легально работать на зарубежные компании. С 2023 года для этого существует виза цифрового кочевника. Разрешение выдают на год с продлением до трёх лет, а перевезти можно даже родителей. Тема ВНЖ Испании для россиян всегда актуальна. И в этом вопросе на Digital Nomad Visa стоит обратить пристальное внимание.

Суть визы: работайте там, где тепло

Программа создана для иностранцев, которые трудятся удалённо через интернет. Подходит тем, у кого работодатель или клиенты находятся вне Испании. Например, дизайнерам, программистам или копирайтерам. Главный плюс — легальный статус без открытия бизнеса в стране.

Требования: диплом, стаж и финансы

Одно из двух: высшее образование (включая MBA) или трёхлетний опыт в профессии. Доход — двойной размер испанской минималки. В 2025 году это 2368 € в месяц. Самозанятые могут брать заказы от местных фирм, но не больше 20% от общего заработка.

Документы: что подготовить

Чтобы оформить визу, потребуется собрать пакет бумаг, подтверждающих квалификацию, доход и легальность работы. Каждый пункт списка — обязательный шаг на пути к одобрению заявки:

  • Подтверждение образования или опыта. Диплом вуза или сертификат о профессиональном стаже (от 3 лет) нужно заверить апостилем. Документы переводят на испанский через аккредитованного специалиста — список есть на сайте консульства.
  • Доказательства трудовой деятельности. Подойдут контракты с зарубежными клиентами или работодателями, действовавшие минимум 3 месяца. Если заказчики из России, договоры заверяют у нотариуса и переводят.
  • Финансовая состоятельность. Выписка со счёта должна показывать ежемесячный доход от 2368 €. Для семьи к сумме добавляют 888 € на супруга и 296 € на каждого следующего члена.
  • Медицинская страховка. Полис обязан покрывать экстренные случаи, включая госпитализацию и лечение хронических болезней. Исключение — граждане стран с международными соглашениями (например, Беларусь).

Собранные бумаги подают лично или через доверенное лицо в консульство Испании. Некоторые регионы, например, Великобритания, работают через визовый центр BLS Spain.

Семейный переезд: кого включить в заявку

Разрешено добавить супруга, детей (даже взрослых, если они учатся), родителей-иждивенцев. На каждого родственника нужны дополнительные средства: +888 € для первого, +296 € — для следующих. Подтверждают отношения свидетельствами или справками об опеке.

Нюансы: от страховки до налогов

Полис должен включать лечение COVID-19 и хронических болезней. Налоги платят только с доходов от испанских клиентов (если их доля в пределах 20%). Заявку проверяют 10 дней, но иногда запрашивают дополнения. После одобрения визу забирают за 30 суток.

Продление: как остаться на три года

Через 12 месяцев можно получить временный ВНЖ. Для этого подтверждают стабильный заработок, отсутствие проблем с законом и действующую страховку. Резиденты получают пластиковую карту (TIE), которая заменяет паспорт в бытовых ситуациях.

Заключение

Получение Digital Nomad Visa испании — шанс сменить климат без смены работодателя. Ключевое: точный расчёт дохода, правильные документы и полная страховка. Соблюдая правила, можно наслаждаться тапасом, сиестой и морем без бюрократических проблем.



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