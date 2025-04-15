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Как получить независимую оценку квалификации (НОК) для НОПРИЗ и НОСТРОЙ в Москве: пошаговое руководство

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Бизнес — 15 Апреля 2025, 11:03

С 2022 года прохождение независимой оценки квалификации (НОК) стало важным этапом для специалистов, желающих подтвердить свою профессиональную пригодность в сфере строительства и проектирования. Это особенно актуально для членов саморегулируемых организаций (СРО), таких как НОПРИЗ (Национальное объединение изыскателей и проектировщиков) и НОСТРОЙ (Национальное объединение строителей). В Москве эта процедура становится всё более востребованной и доступной https://msk.stroyurist.ru/nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsii/.

Что такое независимая оценка квалификации (НОК)?

НОК — это официальный экзамен, который проводится центрами оценки квалификаций (ЦОК), аккредитованными Национальным агентством развития квалификаций (НАРК). Результаты экзамена подтверждают, что специалист соответствует профстандарту по своей должности.

Это особенно важно для:

  • специалистов, претендующих на ключевые позиции в строительных и проектных компаниях;

  • инженеров, архитекторов, проектировщиков;

  • тех, кто оформляет допуск к выполнению работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

Кому необходима НОК?

Для членов НОПРИЗ и НОСТРОЙ наличие действующего свидетельства о квалификации зачастую является обязательным требованием для выполнения определённых видов работ. Также его требуют при:

  • вступлении в СРО;

  • прохождении проверок со стороны контролирующих органов;

  • продлении допуска на выполнение проектных или строительных работ;

  • подтверждении профпригодности после смены места работы или длительного перерыва.

Где пройти НОК в Москве?

В столице работают десятки аккредитованных Центров оценки квалификаций (ЦОК). Основные требования к таким центрам:

  • наличие соответствующей аккредитации;

  • удобная локация и гибкий график;

  • возможность пройти дистанционное тестирование и очное собеседование.

Популярные ЦОК в Москве сотрудничают напрямую с НОПРИЗ и НОСТРОЙ, обеспечивая прозрачность и юридическую силу итогов оценки.

Как проходит процедура НОК?

  1. Выбор квалификации
    Определите нужную квалификацию по реестру Национального совета. Например: «Главный инженер проекта», «Архитектор», «Прораб».

  2. Подготовка документов
    Вам понадобятся: паспорт, СНИЛС, документы об образовании, трудовая книжка или подтверждение опыта.

  3. Регистрация в ЦОК
    Через сайт или по телефону — можно выбрать удобную дату.

  4. Прохождение экзамена
    Он состоит из двух частей: тестирования и профессионального интервью с экспертами.

  5. Получение свидетельства о квалификации
    В случае успешной сдачи вы получаете официальный документ, внесённый в федеральный реестр.

Преимущества получения НОК в Москве

  • Официальный статус — документ признаётся на всей территории РФ.

  • Карьерные перспективы — позволяет занимать руководящие должности в СРО и повышать уровень зарплаты.

  • Юридическая защита — подтверждение профпригодности в случае споров с работодателем или надзорными органами.

  • Гибкий график — большинство ЦОК предлагают вечерние и выходные сессии.

Заключение

Получение независимой оценки квалификации для НОПРИЗ и НОСТРОЙ в Москве — это не просто формальность, а важный шаг для каждого профессионала в строительной и проектной сфере. Это свидетельство вашего профессионализма и ключ к новым карьерным возможностям. Не откладывайте — выберите подходящий центр и подтвердите свой статус уже сегодня.



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