На что обратить внимание при выборе микрофона для онлайн-трансляций

Современный стриминг — это не только качественная картинка, но и отличный звук. Независимо от того, ведете ли вы игровые трансляции, общаетесь с подписчиками в прямом эфире или записываете подкасты, голос должен звучать чётко, приятно и профессионально. Плохой звук способен отпугнуть даже самых лояльных зрителей, поэтому микрофон — один из важнейших элементов любой стриминговой системы. Ниже разберем основные характеристики, типы микрофонов и на что стоит обратить внимание при покупке.

Основные типы микрофонов

Существует два основных типа, которые чаще всего используются в домашних студиях и при стриминге:

Конденсаторные микрофоны — обеспечивают высокий уровень детализации и чувствительности. Отлично подходят для захвата речи в студийных условиях, особенно если вы стримите из тихого помещения. Требуют питания (обычно фантомного 48V) и часто работают через аудиоинтерфейс.

Динамические микрофоны — менее чувствительны к внешним шумам, но при этом обеспечивают тёплый и насыщенный голос. Хорошо подходят для трансляций из помещений с посторонними звуками или эхо.

Интерфейс подключения

При выборе стоит учитывать, каким способом вы будете подключать устройство к компьютеру. Существуют следующие основные варианты:

USB-модели — удобный вариант для начинающих. Просто подключаются к компьютеру, не требуют дополнительного оборудования. Многие микрофоны для стримов из этой категории обладают встроенной звуковой картой и фильтрами.

XLR-модели — профессиональный выбор. Требуют аудиоинтерфейс или микшерный пульт. Даёт больший контроль над качеством звучания, но и требует большего бюджета.

Направленность микрофона

Полярная диаграмма определяет, с какого направления микрофон улавливает звук:

Кардиоида — улавливает звук спереди и слабо сзади. Идеальна для стриминга.

— улавливает звук спереди и слабо сзади. Идеальна для стриминга. Суперкардиоида и гиперкардиоида — направленные более узко, хорошо изолируют голос от внешних шумов.

— направленные более узко, хорошо изолируют голос от внешних шумов. Омнидирекционная (всенаправленная) — улавливает звук со всех сторон. Не лучший выбор для шумных помещений.

— улавливает звук со всех сторон. Не лучший выбор для шумных помещений. Бидирекционная — записывает спереди и сзади. Полезна для интервью.

Частотный диапазон и чувствительность

Хороший микрофон должен передавать всю глубину человеческого голоса. Частотный диапазон в пределах 20 Гц – 20 кГц будет достаточен для большинства задач. Обратите внимание и на чувствительность — она влияет на то, насколько тихие звуки микрофон способен уловить.

Дополнительные функции

Некоторые модели предлагают функции, которые могут быть особенно полезны:

Встроенный поп-фильтр — уменьшает «взрывные» согласные.

— уменьшает «взрывные» согласные. Антишок-крепление — снижает вибрации от стола или стойки.

— снижает вибрации от стола или стойки. Регуляторы громкости и кнопка отключения — удобны для управления во время стрима.

и кнопка отключения — удобны для управления во время стрима. Мониторинг в реальном времени — позволяет слышать свой голос без задержки.

Популярные бренды и модели

На рынке представлено множество моделей от разных производителей, но одним из лидеров считаются Микрофоны Rode. Они отличаются стабильным качеством, профессиональным звучанием и удобством использования. Особенно популярна модель Rode NT-USB, которая идеально подходит для начинающих стримеров. Она подключается по USB, не требует аудиокарты и обеспечивает насыщенный и чистый звук.

Советы при покупке

Определите свой уровень . Если вы только начинаете, достаточно будет качественного USB-устройства. Для более продвинутого подхода понадобится XLR-модель и аудиоинтерфейс.

. Если вы только начинаете, достаточно будет качественного USB-устройства. Для более продвинутого подхода понадобится XLR-модель и аудиоинтерфейс. Оценивайте акустику помещения . В шумной комнате лучше использовать динамическую модель, в тихой — конденсаторную.

. В шумной комнате лучше использовать динамическую модель, в тихой — конденсаторную. Не забывайте о стойке и аксессуарах . Стойка, поп-фильтр и антивибрационная паутина помогут улучшить качество звучания.

. Стойка, поп-фильтр и антивибрационная паутина помогут улучшить качество звучания. Тестируйте микрофон перед покупкой, если есть возможность. Даже лучшие характеристики на бумаге могут не подойти вашему голосу.

Краткий список того, на что обратить внимание:

Тип микрофона: конденсаторный или динамический

Подключение: USB или XLR

Направленность: кардиоида — оптимальный выбор

Частотный диапазон и чувствительность

Дополнительные функции и аксессуары

Совместимость с оборудованием

Звук — это ваш голос в цифровом пространстве. От его качества зависит восприятие аудитории и успех стрима. Подходите к выбору микрофона вдумчиво, учитывая все технические нюансы, и вы обязательно найдёте подходящий вариант. А если хотите быть уверенными в качестве с первого дня, обратите внимание на проверенные микрофоны для стримов от известных брендов.