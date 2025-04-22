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Процентная ставка по ипотеке
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 22 Апреля 2025, 11:36
Что такое процентная ставка по ипотеке — это плата, которую заемщик (вы) выплачивает банку за пользование деньгами, выданными на покупку жилья. Она выражается в процентах годовых и начисляется на сумму основного долга.
Проще говоря:
Как работает процентная ставка?
Ставка влияет на:
Например:
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От чего зависит ставка?
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