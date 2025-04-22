Что такое процентная ставка по ипотеке — это плата, которую заемщик (вы) выплачивает банку за пользование деньгами, выданными на покупку жилья. Она выражается в процентах годовых и начисляется на сумму основного долга.

Проще говоря:

Если вы берете ипотеку на 1 миллион рублей под 10% годовых, то банк каждый год «зарабатывает» на вас 10% от оставшейся суммы долга. Это и есть его прибыль.

Как работает процентная ставка?

Ставка влияет на:

размер ежемесячного платежа ,

переплату по кредиту ,

общую сумму, которую вы отдадите банку.

Например:

Сумма кредита — 3 000 000 ₽

Срок — 20 лет

Ставка — 12%

→ Ежемесячный платёж — около 33 000 ₽

→ Общая переплата — примерно 5 млн ₽

Виды процентных ставок

Фиксированная — не меняется на протяжении всего срока. Стабильно, но иногда чуть выше. Плавающая — зависит от ключевой ставки ЦБ. Может как снижаться, так и расти. Комбинированная — сначала фиксированная, потом может стать плавающей (например, через 3–5 лет).

От чего зависит ставка?

Ключевая ставка Центробанка

Программа ипотеки (господдержка, семейная, военная и т.д.)

Первоначальный взнос (чем больше — тем ниже ставка)

Кредитная история заемщика

Банк и его условия

Наличие страховки

Что важно помнить?

Сравнивайте эффективную ставку (включает комиссии и страховки).

Некоторые льготные программы предлагают ставку от 4–6% , но они доступны не всем.

При изменении ключевой ставки ЦБ может измениться и ставка по плавающей ипотеке.