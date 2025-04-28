Пирсинг ушей: всё, что нужно знать перед процедурой

Пирсинг ушей — одна из самых распространённых и древних форм украшения тела. С течением времени он приобрёл не только эстетическое, но и культурное значение. Сегодня он стал частью моды, самовыражения и даже символом принадлежности к определённым субкультурам.

Виды пирсинга ушей

Существует множество разновидностей пирсинга ушей, и выбор зависит от предпочтений, болевого порога и желаемого результата. Наиболее популярные виды включают:

Мочка уха — классический и самый безболезненный вариант

Хеликс — прокол верхнего хряща

Индастриал — два прокола, соединённые одним украшением

Трагус — прокол маленького хрящика у слухового прохода

Дейс, рок, снаг и другие — более редкие и оригинальные виды

Как проходит процедура

Процедура пирсинга ушей проводится в стерильных условиях профессиональными мастерами. Сначала обрабатывается зона антисептиком, после чего с помощью иглы или специального аппарата делается прокол ушей. Затем вставляется украшение, чаще всего — медицинская серьга-гвоздик из титана или стали.

Уход после пирсинга

Уход за пирсингом — ключ к быстрому и безопасному заживлению. После прокола важно соблюдать следующие правила:

Обрабатывать место антисептиком 2–3 раза в день

Не трогать серьги грязными руками

Избегать попадания шампуня и косметики на место прокола

Не снимать украшение до полного заживления (обычно 6–8 недель)

Возможные осложнения

Хотя пирсинг ушей считается безопасной процедурой, возможны и осложнения при несоблюдении гигиены или неправильной технике:

Воспаление и покраснение

Образование шишек или рубцов

Аллергическая реакция на металл

Инфицирование прокола

При появлении сильного отека, боли или гноя стоит немедленно обратиться к врачу или мастеру.

Выбор мастера и салона

Один из важнейших этапов подготовки к пирсингу — выбор квалифицированного специалиста и проверенного салона. Обратите внимание на следующие моменты:

Наличие лицензии и сертификатов у мастера

Стерильность инструментов (использование одноразовых игл и перчаток)

Отзывы клиентов и репутация заведения

Готовность мастера ответить на все ваши вопросы и объяснить этапы процедуры

Не стесняйтесь задавать вопросы и осматривать рабочее место перед процедурой — ваша безопасность должна быть на первом месте.

Выбор украшений

Первое украшение должно быть из гипоаллергенного материала: титана, хирургической стали или золота не ниже 14 карат. Избегайте дешёвой бижутерии и изделий с никелем, которые часто вызывают аллергии. После полного заживления можно заменить украшение на любое по вкусу, но предпочтение лучше отдавать качественным и безопасным материалам.