понедельник
|
Пирсинг ушей: всё, что нужно знать перед процедурой
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 28 Апреля 2025, 13:09
Пирсинг ушей — одна из самых распространённых и древних форм украшения тела. С течением времени он приобрёл не только эстетическое, но и культурное значение. Сегодня он стал частью моды, самовыражения и даже символом принадлежности к определённым субкультурам.
Виды пирсинга ушей
Существует множество разновидностей пирсинга ушей, и выбор зависит от предпочтений, болевого порога и желаемого результата. Наиболее популярные виды включают:
Как проходит процедура
Процедура пирсинга ушей проводится в стерильных условиях профессиональными мастерами. Сначала обрабатывается зона антисептиком, после чего с помощью иглы или специального аппарата делается прокол ушей. Затем вставляется украшение, чаще всего — медицинская серьга-гвоздик из титана или стали.
Уход после пирсинга
Уход за пирсингом — ключ к быстрому и безопасному заживлению. После прокола важно соблюдать следующие правила:
Возможные осложнения
Хотя пирсинг ушей считается безопасной процедурой, возможны и осложнения при несоблюдении гигиены или неправильной технике:
При появлении сильного отека, боли или гноя стоит немедленно обратиться к врачу или мастеру.
Выбор мастера и салона
Один из важнейших этапов подготовки к пирсингу — выбор квалифицированного специалиста и проверенного салона. Обратите внимание на следующие моменты:
Не стесняйтесь задавать вопросы и осматривать рабочее место перед процедурой — ваша безопасность должна быть на первом месте.
Выбор украшений
Первое украшение должно быть из гипоаллергенного материала: титана, хирургической стали или золота не ниже 14 карат. Избегайте дешёвой бижутерии и изделий с никелем, которые часто вызывают аллергии. После полного заживления можно заменить украшение на любое по вкусу, но предпочтение лучше отдавать качественным и безопасным материалам.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +10 +12
вечером +9 +11 ночью +7 +9
Котировки
Партнеры