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Услуги международной консалтинговой компании

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Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 8 Мая 2025, 12:53

Наша компания специализируется на сопровождении международного бизнеса и предлагает полный спектр консалтинговых услуг для предпринимателей, инвесторов и корпораций, которые планируют расширение за рубежом или оптимизацию существующих операций https://www.hill.ru/.

1. Открытие банковских счетов за рубежом

Мы помогаем клиентам открыть расчетные и инвестиционные счета в надежных зарубежных банках:

  • Подбор подходящей юрисдикции и финансового учреждения;

  • Подготовка и сопровождение полного пакета документов;

  • Сопровождение на всех этапах взаимодействия с банком;

  • Решение вопросов комплаенс и подтверждения источников средств.

2. Регистрация и сопровождение зарубежных компаний

Предоставляем услуги по созданию и сопровождению иностранных юридических лиц:

  • Регистрация компаний в Европе, Азии, ОАЭ, США и других юрисдикциях;

  • Подбор оптимальной корпоративной структуры под цели бизнеса;

  • Юридическое сопровождение и бухгалтерский учет;

  • Номинальный сервис и услуги офисов представительств.

3. Помощь в релокации бизнеса и капитала

Консультируем и сопровождаем процесс переноса бизнеса и активов за рубеж:

  • Структурирование схемы релокации с минимальными рисками;

  • Перевод персонала и управленцев;

  • Перенос производственных мощностей и офисов;

  • Сопровождение трансграничных сделок.

4. Получение ВНЖ за инвестиции

Сопровождаем оформление вида на жительство (ВНЖ) в иностранных государствах на основании инвестиций:

  • Подбор инвестиционной программы по странам ЕС, Карибского бассейна, ОАЭ и другим;

  • Подготовка и подача пакета документов;

  • Сопровождение клиента на всех этапах до получения ВНЖ;

  • Консультации по последующему продлению и получению гражданства.

5. Услуги по международному налоговому планированию

Обеспечиваем эффективную налоговую стратегию для международного бизнеса:

  • Оптимизация налогообложения зарубежных компаний;

  • Консультации по международному налоговому праву;

  • Составление и внедрение схем налогового планирования;

  • Сопровождение налоговых проверок и споров в иностранных юрисдикциях.

Почему выбирают нас?

  • Опыт более 10 лет в международном бизнес-консалтинге;

  • Индивидуальный подход к каждой задаче клиента;

  • Глобальная сеть партнеров: юристы, банкиры, налоговые консультанты;

  • Полная конфиденциальность всех операций и консультаций.



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