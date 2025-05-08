четверг
|
Услуги международной консалтинговой компании
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 8 Мая 2025, 12:53
Наша компания специализируется на сопровождении международного бизнеса и предлагает полный спектр консалтинговых услуг для предпринимателей, инвесторов и корпораций, которые планируют расширение за рубежом или оптимизацию существующих операций https://www.hill.ru/.
1. Открытие банковских счетов за рубежом
Мы помогаем клиентам открыть расчетные и инвестиционные счета в надежных зарубежных банках:
2. Регистрация и сопровождение зарубежных компаний
Предоставляем услуги по созданию и сопровождению иностранных юридических лиц:
3. Помощь в релокации бизнеса и капитала
Консультируем и сопровождаем процесс переноса бизнеса и активов за рубеж:
4. Получение ВНЖ за инвестиции
Сопровождаем оформление вида на жительство (ВНЖ) в иностранных государствах на основании инвестиций:
5. Услуги по международному налоговому планированию
Обеспечиваем эффективную налоговую стратегию для международного бизнеса:
Почему выбирают нас?
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +10 +12
вечером +6 +8 ночью +4 +6
Котировки
Партнеры