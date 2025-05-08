Услуги международной консалтинговой компании

Наша компания специализируется на сопровождении международного бизнеса и предлагает полный спектр консалтинговых услуг для предпринимателей, инвесторов и корпораций, которые планируют расширение за рубежом или оптимизацию существующих операций https://www.hill.ru/.

1. Открытие банковских счетов за рубежом

Мы помогаем клиентам открыть расчетные и инвестиционные счета в надежных зарубежных банках:

Подбор подходящей юрисдикции и финансового учреждения;

Подготовка и сопровождение полного пакета документов;

Сопровождение на всех этапах взаимодействия с банком;

Решение вопросов комплаенс и подтверждения источников средств.

2. Регистрация и сопровождение зарубежных компаний

Предоставляем услуги по созданию и сопровождению иностранных юридических лиц:

Регистрация компаний в Европе, Азии, ОАЭ, США и других юрисдикциях;

Подбор оптимальной корпоративной структуры под цели бизнеса;

Юридическое сопровождение и бухгалтерский учет;

Номинальный сервис и услуги офисов представительств.

3. Помощь в релокации бизнеса и капитала

Консультируем и сопровождаем процесс переноса бизнеса и активов за рубеж:

Структурирование схемы релокации с минимальными рисками;

Перевод персонала и управленцев;

Перенос производственных мощностей и офисов;

Сопровождение трансграничных сделок.

4. Получение ВНЖ за инвестиции

Сопровождаем оформление вида на жительство (ВНЖ) в иностранных государствах на основании инвестиций:

Подбор инвестиционной программы по странам ЕС, Карибского бассейна, ОАЭ и другим;

Подготовка и подача пакета документов;

Сопровождение клиента на всех этапах до получения ВНЖ;

Консультации по последующему продлению и получению гражданства.

5. Услуги по международному налоговому планированию

Обеспечиваем эффективную налоговую стратегию для международного бизнеса:

Оптимизация налогообложения зарубежных компаний;

Консультации по международному налоговому праву;

Составление и внедрение схем налогового планирования;

Сопровождение налоговых проверок и споров в иностранных юрисдикциях.

Почему выбирают нас?

Опыт более 10 лет в международном бизнес-консалтинге;

Индивидуальный подход к каждой задаче клиента;

Глобальная сеть партнеров : юристы, банкиры, налоговые консультанты;

Полная конфиденциальность всех операций и консультаций.