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Маслозаливная горловина: зачем нужна прокладка и как ее поменять

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Бизнес — 19 Мая 2025, 15:39

Маслозаливная горловина – это отверстие в двигателе, через которое заливают моторное масло. Чтобы оно не вытекало, а внутрь не попадала грязь, верхняя часть закрывается крышкой с уплотнительной прокладкой. Со временем эта прокладка изнашивается, и тогда ее нужно менять.

Прокладка маслозаливной горловины выполняет две главные задачи:

  • обеспечивает герметичность – не дает маслу просачиваться наружу;
  • выполняет функцию защиты – предотвращает попадание пыли, воды и грязи в двигатель.

Без исправной прокладки возможны утечки масла, что приводит к его потере и повышению износа мотора.

Из чего делают прокладки

Чаще всего для изготовления прокладок используют:

  • резину – дешево и надежно, но со временем материал может потрескаться;
  • силикон – лучше переносит высокие температуры;
  • полиуретан – более долговечный, но стоит дороже.

В некоторых двигателях ставят металлические шайбы с резиновым покрытием – они служат дольше.

Когда менять прокладку

В первую очередь необходимо обратить внимание на основные признаки износа:

  • масляные пятна вокруг горловины;
  • запах горелого масла под капотом;
  • крышка плохо держится или прокручивается.

Если вовремя не заменить прокладку, двигатель начнет терять масло, а внутрь может попасть грязь, что ускорит износ деталей. Прокладка маслозаливной горловины купить которую сегодня предлагает сайт rossko.ru, должна подходить по размеру и материалу. Лучше всего изучить уже использующееся в автомобиле изделие, чтобы найти такое же. Если хочется что-то надежнее, можно купить силиконовую или полиуретановую модель.

Как поменять прокладку своими руками

Для замены подобного расходника понадобится новая прокладка, обезжириватель – можно использовать спирт или бензин, а также плоская отвертка и чистая ткань. Затем следует действовать поэтапно:

  1. Очистить горловину – убрать грязь и остатки масла.
  2. Снять крышку – обычно она откручивается или снимается с легким усилием.
  3. Достать старую прокладку – если не выходит, можно поддеть отверткой.
  4. Протереть посадочное место – обезжирить для лучшего прилегания.
  5. Поставить новую прокладку – аккуратно вдавить ее в паз.
  6. Проверить герметичность – завести двигатель и убедиться, что масло не просачивается.

Не стоит затягивать крышку слишком сильно – можно повредить резьбу или саму прокладку. Также рекомендуется проверять состояние прокладки при каждой замене масла. Если двигатель сильно греется, лучше поставить изделие из термостойких материалов – силикона или полиуретана.

Прокладка маслозаливной горловины – маленькая, но важная деталь. Ее замена занимает пару минут, зато помогает избежать утечек масла и защищает двигатель от загрязнений. Лучше менять прокладку заранее, не дожидаясь проблем.



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