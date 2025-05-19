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Маслозаливная горловина: зачем нужна прокладка и как ее поменять
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Бизнес — 19 Мая 2025, 15:39
Маслозаливная горловина – это отверстие в двигателе, через которое заливают моторное масло. Чтобы оно не вытекало, а внутрь не попадала грязь, верхняя часть закрывается крышкой с уплотнительной прокладкой. Со временем эта прокладка изнашивается, и тогда ее нужно менять.
Прокладка маслозаливной горловины выполняет две главные задачи:
Без исправной прокладки возможны утечки масла, что приводит к его потере и повышению износа мотора.
Из чего делают прокладки
Чаще всего для изготовления прокладок используют:
В некоторых двигателях ставят металлические шайбы с резиновым покрытием – они служат дольше.
Когда менять прокладку
В первую очередь необходимо обратить внимание на основные признаки износа:
Если вовремя не заменить прокладку, двигатель начнет терять масло, а внутрь может попасть грязь, что ускорит износ деталей. Прокладка маслозаливной горловины купить которую сегодня предлагает сайт rossko.ru, должна подходить по размеру и материалу. Лучше всего изучить уже использующееся в автомобиле изделие, чтобы найти такое же. Если хочется что-то надежнее, можно купить силиконовую или полиуретановую модель.
Как поменять прокладку своими руками
Для замены подобного расходника понадобится новая прокладка, обезжириватель – можно использовать спирт или бензин, а также плоская отвертка и чистая ткань. Затем следует действовать поэтапно:
Не стоит затягивать крышку слишком сильно – можно повредить резьбу или саму прокладку. Также рекомендуется проверять состояние прокладки при каждой замене масла. Если двигатель сильно греется, лучше поставить изделие из термостойких материалов – силикона или полиуретана.
Прокладка маслозаливной горловины – маленькая, но важная деталь. Ее замена занимает пару минут, зато помогает избежать утечек масла и защищает двигатель от загрязнений. Лучше менять прокладку заранее, не дожидаясь проблем.
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