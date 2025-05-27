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Купить индикаторный глубиномер: точный инструмент для профессиональных измерений

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Бизнес — 27 Мая 2025, 11:46

Индикаторный глубиномер — это высокоточный измерительный инструмент, используемый в машиностроении, металлообработке, приборостроении и других отраслях, где важна абсолютная точность глубины отверстий, пазов, выемок и прочих конструктивных элементов. Если вы хотите купить индикаторный глубиномер, важно понимать, какие характеристики критичны, какие бренды заслуживают доверия, и где искать надежного поставщика.

  Что такое индикаторный глубиномер?

Это разновидность глубиномер микрометр, в которой для измерений используется индикатор часового типа — механизм со стрелкой и шкалой. Он крепится к специальной базе-основанию, перемещается в вертикальной плоскости, и позволяет определять глубину с высокой точностью (до 0,01 мм и менее).

  Применяется при:

  • проверке глубины канавок, отверстий, пазов;

  • контроле деталей с высокой степенью точности;

  • ювелирных, инструментальных, механосборочных работах.

Популярные модели и бренды

Если вы хотите купить индикаторный глубиномер, обратите внимание на проверенные марки:

  • Mitutoyo (Япония) — премиальные модели, высокая точность, цифровые версии

  • КРИН (Россия) — качественные механические приборы по ГОСТ

  • INTERTOOL, Matrix — доступные варианты для небольших мастерских

  • Insize, Shan — сочетание цены и качества для широкого применения

 Сколько стоит индикаторный глубиномер?

Цена зависит от точности, диапазона и бренда:

  • Бюджетные модели: от 2 000 до 5 000 ₽

  • Средний сегмент (0,01 мм точности): 5 000–15 000 ₽

  • Профессиональные цифровые модели: от 15 000 ₽ и выше

Для лабораторий, измерительных служб и крупных производств рекомендуется приобретать модели с калибровкой и паспортом.

  Где купить индикаторный глубиномер?

Приобрести можно:

  1. В специализированных интернет-магазинах измерительного инструмента

  2. Через официальных дилеров брендов (Mitutoyo, КРИН и др.)

  3. На маркетплейсах с гарантией подлинности

  4. В офлайн-магазинах инструментов и СИ (средств измерения)

 Рекомендуется проверять наличие поверки или сертификатов соответствия. Для предприятий особенно важно приобретать инструмент с юридически значимыми документами.

 Рекомендации по использованию

  • Перед работой убедитесь в нулевом положении стрелки

  • Используйте на чистой и ровной поверхности

  • Не допускайте падений и ударов — это может повлиять на точность

  • Храните в защитном кейсе, вдали от пыли и влаги

  • Периодически проводите поверку в аккредитованных лабораториях

 Заключение

Индикаторный глубиномер — незаменимый помощник в точной инженерной работе. Если вы планируете купить глубиномер индикаторного типа, ориентируйтесь на задачи вашего производства, требования к точности и долговечность инструмента. Выбор надёжного поставщика и сертифицированного оборудования — залог стабильных результатов и соответствия требованиям контроля качества.

 Преимущества индикаторных глубиномеров

  • Высокая точность и чувствительность измерений

  • Удобство считывания показаний по шкале

  • Широкий диапазон измерений за счёт сменных ножек

  • Возможность измерения в труднодоступных местах

  • Применение в условиях, где микрометр или штангенглубиномер не подходят

 

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