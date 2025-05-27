Купить индикаторный глубиномер: точный инструмент для профессиональных измерений

Индикаторный глубиномер — это высокоточный измерительный инструмент, используемый в машиностроении, металлообработке, приборостроении и других отраслях, где важна абсолютная точность глубины отверстий, пазов, выемок и прочих конструктивных элементов. Если вы хотите купить индикаторный глубиномер, важно понимать, какие характеристики критичны, какие бренды заслуживают доверия, и где искать надежного поставщика.

Что такое индикаторный глубиномер?

Это разновидность глубиномер микрометр, в которой для измерений используется индикатор часового типа — механизм со стрелкой и шкалой. Он крепится к специальной базе-основанию, перемещается в вертикальной плоскости, и позволяет определять глубину с высокой точностью (до 0,01 мм и менее).

Применяется при:

проверке глубины канавок, отверстий, пазов;

контроле деталей с высокой степенью точности;

ювелирных, инструментальных, механосборочных работах.

Популярные модели и бренды

Если вы хотите купить индикаторный глубиномер, обратите внимание на проверенные марки:

Mitutoyo (Япония) — премиальные модели, высокая точность, цифровые версии

КРИН (Россия) — качественные механические приборы по ГОСТ

INTERTOOL, Matrix — доступные варианты для небольших мастерских

Insize, Shan — сочетание цены и качества для широкого применения

Сколько стоит индикаторный глубиномер?

Цена зависит от точности, диапазона и бренда:

Бюджетные модели: от 2 000 до 5 000 ₽

Средний сегмент (0,01 мм точности): 5 000–15 000 ₽

Профессиональные цифровые модели: от 15 000 ₽ и выше

Для лабораторий, измерительных служб и крупных производств рекомендуется приобретать модели с калибровкой и паспортом.

Где купить индикаторный глубиномер?

Приобрести можно:

В специализированных интернет-магазинах измерительного инструмента Через официальных дилеров брендов (Mitutoyo, КРИН и др.) На маркетплейсах с гарантией подлинности В офлайн-магазинах инструментов и СИ (средств измерения)

Рекомендуется проверять наличие поверки или сертификатов соответствия. Для предприятий особенно важно приобретать инструмент с юридически значимыми документами.

Рекомендации по использованию

Перед работой убедитесь в нулевом положении стрелки

Используйте на чистой и ровной поверхности

Не допускайте падений и ударов — это может повлиять на точность

Храните в защитном кейсе, вдали от пыли и влаги

Периодически проводите поверку в аккредитованных лабораториях

Заключение

Индикаторный глубиномер — незаменимый помощник в точной инженерной работе. Если вы планируете купить глубиномер индикаторного типа, ориентируйтесь на задачи вашего производства, требования к точности и долговечность инструмента. Выбор надёжного поставщика и сертифицированного оборудования — залог стабильных результатов и соответствия требованиям контроля качества.

Преимущества индикаторных глубиномеров

Высокая точность и чувствительность измерений

Удобство считывания показаний по шкале

Широкий диапазон измерений за счёт сменных ножек

Возможность измерения в труднодоступных местах

Применение в условиях, где микрометр или штангенглубиномер не подходят