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Выездное УЗИ: современный подход к диагностике на дому

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Бизнес — 28 Мая 2025, 16:01

Современная медицина стремится к тому, чтобы стать максимально удобной и доступной для пациента. Одной из востребованных и технологически продвинутых услуг на сегодняшний день является выездное узи (ультразвуковое исследование) — проведение диагностики прямо на дому, в офисе или даже в гостинице. Эта услуга избавляет от необходимости посещать медицинское учреждение и особенно актуальна в условиях ограниченной мобильности, плотного графика или заботы о здоровье детей и пожилых людей.

Что такое выездное УЗИ?

Выездное УЗИ — это ультразвуковая диагностика, проводимая вне стен клиники, с использованием портативного (мобильного) УЗИ-аппарата. Специалист приезжает по указанному адресу и выполняет все необходимые манипуляции так же точно и безопасно, как это делается в стационаре.

Какие исследования можно провести на выезде?

Современные портативные аппараты позволяют выполнять широкий спектр УЗИ-исследований:

  • УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезёнка);

  • УЗИ почек и мочевого пузыря;

  • УЗИ щитовидной железы;

  • УЗИ молочных желез;

  • УЗИ сердца (ЭхоКГ);

  • УЗИ суставов;

  • УЗИ поверхностных тканей (лимфоузлы, мягкие ткани);

  • УЗИ во время беременности (1–3 триместры);

  • Гинекологическое и урологическое УЗИ;

  • УЗИ детям с рождения (нейросонография, тазобедренные суставы, органы брюшной полости и др.).

Кому особенно полезно выездное УЗИ?

Выездная диагностика особенно актуальна для:

  • пожилых людей, которым сложно посещать клиники;

  • пациентов после операций или травм;

  • беременных женщин;

  • людей с ограниченной подвижностью;

  • занятых профессионалов, не имеющих времени на визиты в поликлиники;

  • маленьких детей, которых сложно транспортировать без стресса.

Преимущества выездного УЗИ

1. Комфорт и экономия времени

Вы не тратите время на дорогу, ожидание в очередях и оформление документов — всё происходит в удобной для вас обстановке.

2. Индивидуальный подход

Врач работает только с вами — никакой спешки, очередей и чужих людей. Можно обсудить все жалобы, задать вопросы, получить рекомендации.

3. Скорость результатов

После проведения обследования заключение оформляется сразу на месте или в течение нескольких часов, зачастую в электронном виде.

4. Качество не уступает стационарному

Современные портативные УЗИ-аппараты дают высокую точность визуализации и подходят как для скрининга, так и для углублённой диагностики.

Как подготовиться к выездному УЗИ?

Подготовка зависит от вида исследования:

  • При УЗИ брюшной полости — не есть за 6–8 часов;

  • При УЗИ малого таза — желательно с полным мочевым пузырём;

  • Для УЗИ щитовидной, молочных желез, суставов — специальная подготовка не требуется.

При записи на выезд врач или оператор обычно заранее уточняют все нюансы подготовки.

Сколько стоит выездное УЗИ?

Стоимость зависит от региона, сложности исследования и количества зон обследования. В среднем:

  • УЗИ одной зоны — от 2 000 до 3 500 рублей;

  • Комплексные исследования — от 4 000 рублей;

  • Выезд врача (если не включён в цену) — от 500 до 1 500 рублей.

Некоторые клиники предлагают пакеты услуг со скидками или возможность пройти диагностику для всей семьи во время одного визита специалиста.

Как вызвать специалиста?

Записаться на выездное УЗИ можно:

  • через сайт медицинской компании;

  • по телефону;

  • в мессенджерах;

  • по рекомендации семейного врача.

Чаще всего УЗИ-специалист приезжает в день обращения или на следующий день.

Заключение

Выездное УЗИ — это удобная, точная и безопасная альтернатива стационарному обследованию, особенно если важны комфорт, экономия времени и индивидуальный подход. Технологии делают медицину ближе — теперь качественная диагностика может быть доступна буквально не выходя из дома



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