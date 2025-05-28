Выездное УЗИ: современный подход к диагностике на дому

Современная медицина стремится к тому, чтобы стать максимально удобной и доступной для пациента. Одной из востребованных и технологически продвинутых услуг на сегодняшний день является выездное узи (ультразвуковое исследование) — проведение диагностики прямо на дому, в офисе или даже в гостинице. Эта услуга избавляет от необходимости посещать медицинское учреждение и особенно актуальна в условиях ограниченной мобильности, плотного графика или заботы о здоровье детей и пожилых людей.

Что такое выездное УЗИ?

Выездное УЗИ — это ультразвуковая диагностика, проводимая вне стен клиники, с использованием портативного (мобильного) УЗИ-аппарата. Специалист приезжает по указанному адресу и выполняет все необходимые манипуляции так же точно и безопасно, как это делается в стационаре.

Какие исследования можно провести на выезде?

Современные портативные аппараты позволяют выполнять широкий спектр УЗИ-исследований:

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезёнка);

УЗИ почек и мочевого пузыря ;

УЗИ щитовидной железы ;

УЗИ молочных желез ;

УЗИ сердца (ЭхоКГ) ;

УЗИ суставов ;

УЗИ поверхностных тканей (лимфоузлы, мягкие ткани);

УЗИ во время беременности (1–3 триместры);

Гинекологическое и урологическое УЗИ;

УЗИ детям с рождения (нейросонография, тазобедренные суставы, органы брюшной полости и др.).

Кому особенно полезно выездное УЗИ?

Выездная диагностика особенно актуальна для:

пожилых людей, которым сложно посещать клиники;

пациентов после операций или травм;

беременных женщин;

людей с ограниченной подвижностью;

занятых профессионалов, не имеющих времени на визиты в поликлиники;

маленьких детей, которых сложно транспортировать без стресса.

Преимущества выездного УЗИ

1. Комфорт и экономия времени

Вы не тратите время на дорогу, ожидание в очередях и оформление документов — всё происходит в удобной для вас обстановке.

2. Индивидуальный подход

Врач работает только с вами — никакой спешки, очередей и чужих людей. Можно обсудить все жалобы, задать вопросы, получить рекомендации.

3. Скорость результатов

После проведения обследования заключение оформляется сразу на месте или в течение нескольких часов, зачастую в электронном виде.

4. Качество не уступает стационарному

Современные портативные УЗИ-аппараты дают высокую точность визуализации и подходят как для скрининга, так и для углублённой диагностики.

Как подготовиться к выездному УЗИ?

Подготовка зависит от вида исследования:

При УЗИ брюшной полости — не есть за 6–8 часов;

При УЗИ малого таза — желательно с полным мочевым пузырём;

Для УЗИ щитовидной, молочных желез, суставов — специальная подготовка не требуется.

При записи на выезд врач или оператор обычно заранее уточняют все нюансы подготовки.

Сколько стоит выездное УЗИ?

Стоимость зависит от региона, сложности исследования и количества зон обследования. В среднем:

УЗИ одной зоны — от 2 000 до 3 500 рублей;

Комплексные исследования — от 4 000 рублей;

Выезд врача (если не включён в цену) — от 500 до 1 500 рублей.

Некоторые клиники предлагают пакеты услуг со скидками или возможность пройти диагностику для всей семьи во время одного визита специалиста.

Как вызвать специалиста?

Записаться на выездное УЗИ можно:

через сайт медицинской компании;

по телефону;

в мессенджерах;

по рекомендации семейного врача.

Чаще всего УЗИ-специалист приезжает в день обращения или на следующий день.

Заключение

Выездное УЗИ — это удобная, точная и безопасная альтернатива стационарному обследованию, особенно если важны комфорт, экономия времени и индивидуальный подход. Технологии делают медицину ближе — теперь качественная диагностика может быть доступна буквально не выходя из дома