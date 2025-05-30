30
мая 2025
пятница
 
Главная  /  Бизнес  /  Цвет, внимание и развитие: зачем детям раскраски и как выбрать правильную

Цвет, внимание и развитие: зачем детям раскраски и как выбрать правильную

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 30 Мая 2025, 13:57

Если вы думаете, что разукрашки для детей — это просто способ занять ребёнка на полчаса, пока вы готовите ужин, то… вы отчасти правы. Но только отчасти. Потому что за этим наивным «закрась синего слона» скрывается настоящая нейротренировка — почти как шахматы, только с фломастерами. Раскраски помогают не просто учить цвета и линии. Они прокачивают то, что лежит в основе обучения, общения и даже уверенности в себе.

Так что в следующий раз, когда ребёнок тянется к набору с русалками, динозаврами или говорящей морковкой — радуйтесь. Это не «игра впустую», это работа мозга в творческом режиме.


Почему простое закрашивание — это больше, чем кажется

На первый взгляд, кажется: что тут особенного? Взял карандаш, провёл по бумаге. Но для мозга малыша это настоящее испытание. Каждое движение — это координация, каждая граница — самоконтроль, каждый выбор цвета — креатив.

Вот как именно разукрашки для детей способствуют развитию:

  • Тренируют мелкую моторику — движения пальцев, кисти, координация «глаз–рука». Это напрямую связано с речевым развитием, письмом, рисованием и даже играми на музыкальных инструментах.

  • Развивают внимание и усидчивость — чтобы не вылезать за контур, нужно сфокусироваться. Для ребёнка это почти как для взрослого — выровнять отчёт в Excel.

  • Формируют чувство композиции и цвета — выбор оттенков, подбор фонов, акцентов — это уже начало художественного мышления.

  • Строят уверенность в себе — завершённая работа, пусть и с синим зайцем, даёт чувство гордости. А это очень важно в раннем возрасте.

Какие бывают раскраски и как не запутаться в выборе

Сегодня на рынке — десятки, если не сотни вариантов. И дело не только в героях на обложке.

Вот на что обратить внимание:

  • По возрасту
    Малышам 1,5–3 лет подойдут раскраски с крупными контурами, без мелких деталей и с простыми сюжетами. Лучше — с подсказками в виде цветных образцов.
    Детям 4–6 лет можно предлагать более детализированные картинки, с мелкими элементами и разнообразными темами.
    От 6 лет и старше — уже можно выбирать раскраски по интересам: животные, техника, сказочные миры или даже научные темы.

  • По типу заданий
    Есть классические — просто закрашивать. А есть обучающие — где нужно найти нужный цвет по номеру, разгадать задачу или соединить элементы. Такие особенно хороши для тренировки памяти и логики.

  • По материалам
    Некоторые раскраски рассчитаны под фломастеры, другие — под краски или акварель. Важно учитывать, чтобы бумага не промокала, а рисунок не проступал на обратной стороне.

  • По тематике
    Герои мультфильмов, животные, транспорт, природа, профессии, космос, эмоции. Чем ближе тема к интересам ребёнка, тем выше шанс, что раскраска будет не брошена через 15 минут.

Подобрать подходящие можно здесь:
https://ozon.by/category/raskraski-13525/
Удобный выбор по возрасту, типу бумаги, сюжетам и даже формату — от маленьких книжек до гигантских плакатов.


Как превратить раскрашивание в полезную привычку

Вот несколько простых идей, чтобы занятие приносило радость, пользу и… пять минут тишины родителям:

  • Не ограничивайте в цветах — пусть облака будут розовыми, а трава — синей. Главное — не идеальность, а свобода.

  • Пробуйте вместе — можно взять свою раскраску, или просто сесть рядом. Ребёнку важно видеть, что взрослые тоже ценят творчество.

  • Хвалите за старание, а не за результат — даже если зайчик у него получился похожим на картошку.

  • Сохраняйте лучшие работы — сделайте «галерею» на стене или в альбоме. Это повышает мотивацию и создаёт тёплые воспоминания.

Разукрашки для детей — это не просто весёлое занятие. Это трамплин к развитию навыков, которые потом пригодятся в учёбе, хобби и даже во взрослой жизни. Так что не бойтесь фломастеров по всей квартире. Это не беспорядок — это процесс созревания нейронных связей под любимый мультфильм.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  инновации  интернет  кино  конкурс  космос  милиция  митинг  молодежь  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +23 +25
вечером +22 +24 ночью +18 +20
Котировки
USD ЦБ РФ 78,4970 -1.1067
EUR ЦБ РФ 88,9481 -1.3884

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 