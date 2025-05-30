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Особенности грузоперевозок по РФ и за рубеж
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 30 Мая 2025, 13:58
Особенности грузоперевозок
Доставка грузов по России и за рубеж осуществляются различными видами транспорта каждый из которых имеет свои особенности и преимущества.
При выборе перевозчика своего груза важно обращать внимание не только на стоимость, но и по совокупности факторов: надежность, опыт и профессионализм сотрудников, специализацию и возможности, скорость доставки, географию перевозок, прозрачность тарифов и другие факторы, важные для доставки грузов.
Грузоперевозки транспортной компанией “R2”:
✅ Автоперевозки – доставка сборных и полногрузных грузов.
✅ ЖД-перевозки – экономичная транспортировка крупных партий.
✅ Мультимодальные перевозки – комбинированные маршруты для сложных логистических задач.
✅ Экспедирование – контроль груза на всех этапах доставки.
✅ Международные перевозки: все виды грузов - сборные, цельные, опасные, негабаритные; авто, жд, море.
✅ Перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в соответствии со строгими требованиями и нормативами.
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