Спутник Инвест Москва: сферы деятельности и услуги

Профиль Спутник Инвест

Спутник Инвест Москва – консалтинговая компания, работающая в сегменте корпоративных финансов для средних и крупных непубличных предприятий. Основная экспертиза команды — подготовка бизнеса к долгосрочному привлечению капитала: pre-IPO-раундам, выпуску биржевых и коммерческих облигаций, а также дальнейшему листингу акций. Фирма совмещает функции финансового аудитора, инвестиционного советника, юридического консультанта и IR-агентства, что позволяет заказчику получать комплексное сопровождение внутри одного контракта.

Базовые услуги Спутник Инвест

Финансовый аудит и диагностика

Специалисты проверяют отчётность, выверяют налоговые обязательства, анализируют долговую нагрузку и выявляют корпоративные риски. Юридическая реструктуризация

При необходимости бизнес переводится в форму АО, объединяется в холдинг или адаптирует учётную политику к МСФО, чтобы соответствовать требованиям рынка капитала. Оценка и меморандум

Аналитики рассчитывают стоимость компании методами DCF и мультипликаторов, готовят инвестиционный меморандум, презентации и финансовую модель для потенциальных инвесторов. Спутник Инвест привлечение финансирования

Фирма подбирает оптимальный инструмент: долевой раунд с фондами private equity, выпуск облигаций, краудлендинг или смешанную структуру. Команда проводит переговоры, согласует условия купона или оценку доли и сопровождает сделку до поступления средств. IR-сопровождение после сделки

После размещения специалисты организуют раскрытие информации в ЕФРСБ, составляют календарь отчётности, поддерживают диалог с аналитиками и инвесторами и помогают компании соблюдать ковенанты.

Программы подготовки к IPO

«IPO за 3 года» – для бизнеса, у которого уже есть минимум одна аудированная отчётность. Акцент на ускоренном pre-IPO-раунде и быстром листинге.

– для бизнеса, у которого уже есть минимум одна аудированная отчётность. Акцент на ускоренном pre-IPO-раунде и быстром листинге. «IPO за 5 лет» – для компаний, стартующих без аудированной истории. Программа включает построение системы учёта, обучение топ-менеджмента и постепенное повышение публичности.

Отраслевые примеры проектов

Производственный холдинг: выпуск облигаций для расширения мощностей.

Финтех-платформа: гибридный раунд (долг + доля) на развитие IT-инфраструктуры.

Развлекательный бренд: допэмиссия акций под запуск нового шоу-тура.

Темы обратной связи («Спутник Инвест отзывы»)

Клиенты отмечают детальный финансовый анализ, прозрачную схему «фикс + success-fee» и обучающие сессии «Школы эмитента», где собственники получают практические знания о требованиях Банка России и бирж.

Итоговая характеристика

Спутник Инвест Москва позиционирует себя как единый оператор корпоративных финансовых проектов: от первичного аудита до долгосрочного IR-поддержания после размещения. Методология включает пять последовательных этапов, обеспечивая системный переход компании на публичный рынок капитала и помогая реализовать стратегию роста без разрыва операционных процессов.