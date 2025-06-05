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Недвижимость Таиланда: как инвестировать и жить под солнцем круглый год

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Бизнес — 5 Июня 2025, 16:01

Таиланд давно завоевал статус одного из самых популярных направлений в Азии для отдыха, жизни и инвестиций. Сюда стремятся туристы, фрилансеры, пенсионеры и инвесторы со всего мира — мягкий климат, живописные пляжи, доступные цены и благожелательная атмосфера делают страну привлекательной и для временного, и для постоянного проживания. Особенно активно развивается рынок недвижимость Таиланда, который предлагает разнообразие вариантов — от апартаментов в Бангкоке до вилл на Пхукете.

В этом материале мы рассмотрим основные особенности таиландского рынка недвижимости, правовые аспекты владения для иностранцев, актуальные цены и потенциальные риски.

Почему Таиланд?

Таиланд — это не только популярный туристический курорт. Это стабильная экономика Юго-Восточной Азии, развитая инфраструктура, низкий уровень преступности и хорошее медицинское обслуживание. При этом цены на жилье здесь ниже, чем в Европе, ОАЭ или даже в соседней Сингапуре.

Среди причин, по которым недвижимость в Таиланде так востребована:

  • низкая стоимость покупки и владения;

  • доход от аренды — высокая окупаемость курортной недвижимости;

  • безвизовый режим или упрощенное получение виз для многих стран;

  • развитый рынок вторичной недвижимости и новостроек.

Что могут покупать иностранцы?

Одним из ключевых вопросов для инвесторов и экспатов является: может ли иностранец владеть недвижимостью в Таиланде?

Ответ: да, но с ограничениями.

Можно приобрести в собственность:

  • квартиру или апартаменты в кондоминиуме (при условии, что 51% здания принадлежит гражданам Таиланда);

  • коммерческую недвижимость — в том числе через регистрацию компании в Таиланде;

  • долгосрочную аренду (leasehold) на 30 лет с возможностью продления.

Нельзя владеть землей напрямую, если вы не гражданин Таиланда. Однако есть способы оформить право пользования (например, долгосрочная аренда или через юридическое лицо с тайским партнером).

Популярные регионы для покупки недвижимости

  1. Бангкок
    Столица и крупнейший мегаполис. Хорош для бизнеса и постоянного проживания. Много предложений от застройщиков.

  2. Пхукет
    Курортный остров с развитой инфраструктурой. Востребован среди инвесторов — популярна аренда на короткие сроки.

  3. Паттайя
    Доступное жилье, популярна среди русскоязычных. Цены ниже, чем на Пхукете, при этом море рядом.

  4. Самуи, Краби, Хуахин
    Более спокойные направления, идеально подходят для жизни и уединенного отдыха.

Цены на недвижимость в Таиланде

Цены зависят от локации, класса жилья и инфраструктуры. Примеры:

  • Апартаменты в Бангкоке: от $50,000 до $200,000+;

  • Кондоминиум в Паттайе: от $30,000;

  • Вилла на Пхукете: от $150,000 до $1,000,000+;

  • Земельные участки (только в аренду): от $10 за м² в год (в зависимости от района).

Аренда или покупка?

Многие иностранцы начинают с аренды. Долгосрочная аренда выгодна:

  • аренда квартиры в Паттайе: от $200 в месяц;

  • аренда виллы на Пхукете: от $600 в месяц.

Однако если вы планируете проживать в Таиланде более 6 месяцев в году или хотите сдавать жилье — покупка становится экономически целесообразной.

Подводные камни и что важно учитывать

  • Правовая помощь: при покупке недвижимости обязательно нанимайте местного юриста. Контракты часто составлены только на тайском языке.

  • Оформление прав: следите за легитимностью сделки, особенно при покупке через третьих лиц или застройщиков.

  • Обслуживание жилья: ежемесячные сборы в кондоминиумах (common fees) могут быть высокими — уточняйте заранее.

  • Налоги и сборы: единоразовый налог на покупку, а также налоги при продаже или аренде.

Перспективы рынка

Несмотря на временные колебания, рынок недвижимости Таиланда показывает устойчивый рост. В постпандемийное время усилился интерес со стороны иностранных инвесторов и фрилансеров. Крупные застройщики развивают инфраструктурные проекты, включая новые жилые комплексы, что говорит о доверии к экономике страны.

Заключение

Недвижимость в Таиланде — это не только красивая картинка на фоне моря, но и грамотная инвестиция, если подойти к процессу вдумчиво. Будь то квартира в Бангкоке, вилла на Самуи или студия в Паттайе — рынок предлагает варианты на любой вкус и бюджет. Главное — разобраться в нюансах законодательства и не экономить на юридическом сопровождении.

Жить и инвестировать в Таиланде — это реально, если знать правила игры



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