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Недвижимость Таиланда: как инвестировать и жить под солнцем круглый год
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Бизнес — 5 Июня 2025, 16:01
Таиланд давно завоевал статус одного из самых популярных направлений в Азии для отдыха, жизни и инвестиций. Сюда стремятся туристы, фрилансеры, пенсионеры и инвесторы со всего мира — мягкий климат, живописные пляжи, доступные цены и благожелательная атмосфера делают страну привлекательной и для временного, и для постоянного проживания. Особенно активно развивается рынок недвижимость Таиланда, который предлагает разнообразие вариантов — от апартаментов в Бангкоке до вилл на Пхукете.
В этом материале мы рассмотрим основные особенности таиландского рынка недвижимости, правовые аспекты владения для иностранцев, актуальные цены и потенциальные риски.
Почему Таиланд?
Таиланд — это не только популярный туристический курорт. Это стабильная экономика Юго-Восточной Азии, развитая инфраструктура, низкий уровень преступности и хорошее медицинское обслуживание. При этом цены на жилье здесь ниже, чем в Европе, ОАЭ или даже в соседней Сингапуре.
Среди причин, по которым недвижимость в Таиланде так востребована:
Что могут покупать иностранцы?
Одним из ключевых вопросов для инвесторов и экспатов является: может ли иностранец владеть недвижимостью в Таиланде?
Ответ: да, но с ограничениями.
Можно приобрести в собственность:
Нельзя владеть землей напрямую, если вы не гражданин Таиланда. Однако есть способы оформить право пользования (например, долгосрочная аренда или через юридическое лицо с тайским партнером).
Популярные регионы для покупки недвижимости
Цены на недвижимость в Таиланде
Цены зависят от локации, класса жилья и инфраструктуры. Примеры:
Аренда или покупка?
Многие иностранцы начинают с аренды. Долгосрочная аренда выгодна:
Однако если вы планируете проживать в Таиланде более 6 месяцев в году или хотите сдавать жилье — покупка становится экономически целесообразной.
Подводные камни и что важно учитывать
Перспективы рынка
Несмотря на временные колебания, рынок недвижимости Таиланда показывает устойчивый рост. В постпандемийное время усилился интерес со стороны иностранных инвесторов и фрилансеров. Крупные застройщики развивают инфраструктурные проекты, включая новые жилые комплексы, что говорит о доверии к экономике страны.
Заключение
Недвижимость в Таиланде — это не только красивая картинка на фоне моря, но и грамотная инвестиция, если подойти к процессу вдумчиво. Будь то квартира в Бангкоке, вилла на Самуи или студия в Паттайе — рынок предлагает варианты на любой вкус и бюджет. Главное — разобраться в нюансах законодательства и не экономить на юридическом сопровождении.
Жить и инвестировать в Таиланде — это реально, если знать правила игры
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