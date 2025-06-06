ГУ МВД России по Москве наградило Сергея Ладочкина, Президента АСО НКО, члена ОП Москвы

05 июня 2025 состоялось выездное заседание Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве на территории 2 СПП ГУ МВД России по г. Москве, в котором принял участие Сергей Ладочкин.

Начальник Главного управления МВД России по г. Москве Генерал-лейтенант полиции О.А. Баранов – лично приветствовал и сопровождал представителей Общественного совета на территории 2-го специального полка МВД г. Москвы.

В ходе визита общественникам были продемонстрированы показательные выступления:

высадка спецназа с вертолета с организацией круговой обороны,

штурм здания,

спуск по фасаду с элементами акробатики,

штурм автобуса,

преодоление полосы препятствий.





Делегация посетила корпуса стрелкового комплекса, включая тактический тир и выставку вооружения и экипировки с возможностью стрельбы из интерактивного оружия. Гостям продемонстрировали действия спецподразделений, в том числе отработку тактики щитовых троек и выполнение упражнений по огневой подготовке в интерактивном тире.





По завершению мероприятия, состоялась церемония награждения и вручения Ладочкину Сергею Благодарности за активное содействие органам внутренних дел в выполнении возложенных на них оперативно служебных задач:

– Сегодняшнее мероприятие, – прокомментировал Сергей Ладочкин: – позволило мне и моим коллегам увидеть изнутри, как полицейские готовятся к несению службы для охраны порядка в моем любимом городе – Москве. Я был рад принять участие в сегодняшнем заседании, надеюсь на продолжение нашего взаимодействия. Служу России! Служу Москве!





Награждение Ладочкина С.А, Президента АСО НКО









Благодарность Ладочкину Сергею за активное содействие органам внутренних дел в выполнении возложенных на них оперативно служебных задач









Церемония награждения: Ковалев В. Ю., Баранов О. А.







Церемония награждения: Атаманов М. В., Баранов О. А.





* 2 СПП представляет собой отдельное структурное подразделение, входящее в ГУ МВД России по г. Москве, который создан с целью обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, оказания силовой поддержки при проведении специальных операций, а также ежедневного патрулирования улиц столицы и оперативного реагирования в случае возникновения групповых (массовых) нарушений общественного порядка в городе Москве.

В полк входит: пять строевых батальонов и один автомобильный батальон; управление полка, состоящее из отделений, отвечающих за различные направления деятельности подразделения.