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ГУ МВД России по Москве наградило Сергея Ладочкина, Президента АСО НКО, члена ОП Москвы
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Бизнес — 6 Июня 2025, 12:11
05 июня 2025 состоялось выездное заседание Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве на территории 2 СПП ГУ МВД России по г. Москве, в котором принял участие Сергей Ладочкин.
Начальник Главного управления МВД России по г. Москве Генерал-лейтенант полиции О.А. Баранов – лично приветствовал и сопровождал представителей Общественного совета на территории 2-го специального полка МВД г. Москвы.
В ходе визита общественникам были продемонстрированы показательные выступления:
Делегация посетила корпуса стрелкового комплекса, включая тактический тир и выставку вооружения и экипировки с возможностью стрельбы из интерактивного оружия. Гостям продемонстрировали действия спецподразделений, в том числе отработку тактики щитовых троек и выполнение упражнений по огневой подготовке в интерактивном тире.
По завершению мероприятия, состоялась церемония награждения и вручения Ладочкину Сергею Благодарности за активное содействие органам внутренних дел в выполнении возложенных на них оперативно служебных задач:
– Сегодняшнее мероприятие, – прокомментировал Сергей Ладочкин: – позволило мне и моим коллегам увидеть изнутри, как полицейские готовятся к несению службы для охраны порядка в моем любимом городе – Москве. Я был рад принять участие в сегодняшнем заседании, надеюсь на продолжение нашего взаимодействия. Служу России! Служу Москве!
Награждение Ладочкина С.А, Президента АСО НКО
Благодарность Ладочкину Сергею за активное содействие органам внутренних дел в выполнении возложенных на них оперативно служебных задач
Церемония награждения: Ковалев В. Ю., Баранов О. А.
Церемония награждения: Атаманов М. В., Баранов О. А.
* 2 СПП представляет собой отдельное структурное подразделение, входящее в ГУ МВД России по г. Москве, который создан с целью обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, оказания силовой поддержки при проведении специальных операций, а также ежедневного патрулирования улиц столицы и оперативного реагирования в случае возникновения групповых (массовых) нарушений общественного порядка в городе Москве.
В полк входит: пять строевых батальонов и один автомобильный батальон; управление полка, состоящее из отделений, отвечающих за различные направления деятельности подразделения.
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