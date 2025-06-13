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Страхование квартиры
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 13 Июня 2025, 22:55
<h2 dir="ltr">Страхование квартиры: защита вашего имущества от непредвиденных ситуаций</h2>
<p dir="ltr">Каждый собственник недвижимости осознаёт, насколько важно защитить своё жильё от возможных рисков. Пожар, залив от соседей, взлом и кража — всё это может нанести серьёзный ущерб имуществу и потребовать значительных расходов на восстановление. Страхование квартиры — это надёжный способ минимизировать последствия таких ситуаций и обезопасить себя финансово. Кстати <a href="https://insurance.mts.ru/flat">застраховать квартиру</a> выгодно и быстро можно тут!</p>
<h3 dir="ltr">Что включает страхование квартиры?</h3>
<p dir="ltr">Страхование квартиры может охватывать разные объекты:</p>
<p dir="ltr">Конструктивные элементы — стены, перекрытия, окна, двери;</p>
<p dir="ltr">Отделка помещения — пол, потолок, встроенная мебель;</p>
<p dir="ltr">Движимое имущество — бытовая техника, мебель, личные вещи;</p>
<p dir="ltr">Гражданская ответственность — покрытие ущерба, нанесённого соседям (например, при заливе водой).</p>
<p dir="ltr">Полис можно оформить на весь перечень или выбрать отдельные элементы — всё зависит от потребностей владельца и стоимости имущества.</p>
<p dir="ltr">Основные риски, от которых можно застраховаться</p>
<h4 dir="ltr">Наиболее распространённые страховые случаи включают:</h4>
<p dir="ltr">Пожар и задымление;</p>
<p dir="ltr">Залив (в том числе по вине соседей или неисправности коммуникаций);</p>
<p dir="ltr">Кражу со взломом;</p>
<p dir="ltr">Стихийные бедствия (град, ураган, молния);</p>
<p dir="ltr">Повреждение имущества третьими лицами.</p>
<p dir="ltr">Современные страховые компании также предлагают полисы от нестандартных рисков, таких как взрыв бытового газа или повреждение из-за перепада напряжения.</p>
<h2 dir="ltr">Как выбрать страховую программу?</h2>
<p dir="ltr">Выбирая страховую программу, важно обращать внимание на отзывы!</p>
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