23
июня 2025
понедельник
 
Главная  /  Бизнес  /  Банкет c нуля в кондитерских Олега Ильина в Москве

Банкет c нуля в кондитерских Олега Ильина в Москве

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 23 Июня 2025, 16:42

Банкет c нуля в кондитерских Олега Ильина

Когда встает вопрос о проведении торжественного мероприятия, по статистике 99 процентов семей останавливают свой выбор на ресторанах или банкетных залах. Мало кто из москвичей отваживается проводить многолюдные мероприятия дома. Кондитерские Олега Ильина https://sweetstore.ru/ предлагают своим гостям услуги по организации идеального банкета по принципу «от и до».

На данный момент это можно сделать во всех трех кондитерских – выбор места может зависеть только от количества гостей.

В кондитерских на улице Удальцова или на Смольной – небольшие уютные помещения, где лучше всего проводить немноголюдные семейные или рабочие встречи – максимум на десять персон.

Для большого банкета лучше всего подойдет кондитерская на Кудринской: в отдельном зале для грамотной посадки гостей можно организовать любую перестановку мебели (или убрать ее совсем и устроить детскую «бумажную дискотеку»), а также при необходимости воспользоваться звуковым оборудованием, проектором и большим экраном. Здесь проводятся мероприятия разных форматов – от небольших свадебных банкетов и юбилеев до бизнес-завтраков, кулинарных баттлов, корпоративов и детских мероприятий любого уровня.

Как происходит организация банкетов?

Во-первых, определяется дата, концепция и состав участников мероприятия, - исходя из этих критериев выбирается зал. Что приятно, все это можно сделать и по телефону, без личного присутствия.

Вторая задача – согласование меню в соответствии со сметой клиента. Можно выбрать блюда как из специального банкетного меню или из основного. Выбор огромен – блюда на любой вкус и кошелек. Огромным плюсом является наличие специального детского меню: многие родители знают, как сложно накормить ребенка на «взрослом» банкете. Уже сейчас вы можете ознакомиться с основным меню на сайте кондитерской, в нем представлены салаты и закуски, супы, горячие блюда и гарниры, конечно же торты и пирожные во всем многообразии.


кондитерская Олег Ильин

Несмотря на то, что все кондитерские Олега Ильина работают по безалкогольной концепции, на банкетах разрешено спиртное, предоставленное клиентом. Никаких «пробковых» сборов нет. Как нет и оплаты за аренду зала – заказчик платит только за банкет.

На этом участие клиента заканчивается, и все остальные задачи решает организатор мероприятия.

С удовольствием организуем ваш банкет! Приходите, здесь вам всегда рады!



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  инвестиции  инновации  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +16 +18
ночью +13 +15 утром +18 +20

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 