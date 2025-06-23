Банкет c нуля в кондитерских Олега Ильина в Москве

Банкет c нуля в кондитерских Олега Ильина

Когда встает вопрос о проведении торжественного мероприятия, по статистике 99 процентов семей останавливают свой выбор на ресторанах или банкетных залах. Мало кто из москвичей отваживается проводить многолюдные мероприятия дома. Кондитерские Олега Ильина https://sweetstore.ru/ предлагают своим гостям услуги по организации идеального банкета по принципу «от и до».

На данный момент это можно сделать во всех трех кондитерских – выбор места может зависеть только от количества гостей.

В кондитерских на улице Удальцова или на Смольной – небольшие уютные помещения, где лучше всего проводить немноголюдные семейные или рабочие встречи – максимум на десять персон.

Для большого банкета лучше всего подойдет кондитерская на Кудринской: в отдельном зале для грамотной посадки гостей можно организовать любую перестановку мебели (или убрать ее совсем и устроить детскую «бумажную дискотеку»), а также при необходимости воспользоваться звуковым оборудованием, проектором и большим экраном. Здесь проводятся мероприятия разных форматов – от небольших свадебных банкетов и юбилеев до бизнес-завтраков, кулинарных баттлов, корпоративов и детских мероприятий любого уровня.

Как происходит организация банкетов?

Во-первых, определяется дата, концепция и состав участников мероприятия, - исходя из этих критериев выбирается зал. Что приятно, все это можно сделать и по телефону, без личного присутствия.

Вторая задача – согласование меню в соответствии со сметой клиента. Можно выбрать блюда как из специального банкетного меню или из основного. Выбор огромен – блюда на любой вкус и кошелек. Огромным плюсом является наличие специального детского меню: многие родители знают, как сложно накормить ребенка на «взрослом» банкете. Уже сейчас вы можете ознакомиться с основным меню на сайте кондитерской, в нем представлены салаты и закуски, супы, горячие блюда и гарниры, конечно же торты и пирожные во всем многообразии.





Несмотря на то, что все кондитерские Олега Ильина работают по безалкогольной концепции, на банкетах разрешено спиртное, предоставленное клиентом. Никаких «пробковых» сборов нет. Как нет и оплаты за аренду зала – заказчик платит только за банкет.

На этом участие клиента заканчивается, и все остальные задачи решает организатор мероприятия.

С удовольствием организуем ваш банкет! Приходите, здесь вам всегда рады!