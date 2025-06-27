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Что входит в цену квартиры от застройщика в Алании: полный разбор

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Бизнес — 27 Июня 2025, 14:13

Алания сочетает в себе преимущества живописного средиземноморского курорта и широкие возможности для капиталовложений. Многие иностранные граждане специально приезжают в город, чтобы приобрести комфортабельное жилье и получить хороший заработок от аренды или перепродажи. В поисках недвижимости большинство вкладчиков старается купить квартиру в Алании от застройщика, поскольку она отличается высокой ликвидностью и превосходным качеством строительства. Затраты на приобретение апартаментов на курорте могут зависеть от множества факторов. В цену объектов входят как стоимость квадратных метров и внутренней отделки, так и дополнительные расходы при покупке недвижимости.

Стоимость квадратного метра

Основной процент в общей стоимости покупки приходится на цену квадратного метра. Как правило, при расчетах застройщики в Турции включают в эту сумму следующие статьи:

  • затраты на покупку или аренду земельного участка;
  • изыскательные и проектные работы;
  • приобретение строительных материалов;
  • оплата рабочей силы;
  • эксплуатация или аренда спецтехники;
  • подключение инженерных коммуникаций;
  • расходы на маркетинг и рекламу;
  • оформление разрешительной и иной документации;
  • налоги и сборы;
  • обустройство придомовой территории;
  • прибыль строительной компании.

Это базовые составляющие стоимости любой новой квартиры в Алании, но нужно учитывать, что общая цена может варьироваться в зависимости от площади, планировочного решения, местоположения и других критериев.


недвижимость от застройщика в Алании

Отделка

С учетом класса жилья застройщики могут предлагать покупателям различные варианты отделки — черновую, предчистовую и чистовую. При выборе первых двух квартира обходится дешевле, но требует затрат на проведение ремонтных работ. Готовая отделка повышает цену на апартаменты, однако позволяет владельцу отпраздновать новоселье сразу после сдачи объекта.

Большинство строительных компаний Турции, в том числе на территории Аланийского региона, передают недвижимость в собственность с чистовой отделкой. В стоимость ремонта от застройщика могут входить:

  • двойные стеклопакеты;
  • стальная входная дверь;
  • межкомнатные двери (американская панель или лакированные плиты МДФ);
  • окрашивание стен;
  • отделка пола ламинатом, керамогранитом, керамической плиткой;
  • кухонный гарнитур с гранитной столешницей;
  • полный комплект сантехники;
  • душевая кабина.

Квартиры в некоторых жилых комплексах (обычно — премиального класса) сдаются с индивидуальными проточными водонагревателями, системой «Умный дом», электрическим подогревом пола в санузлах.


новый дом в Алании

Дополнительные расходы

Цена квартиры от застройщика в Алании может зависеть от дополнительных расходов, которые уже включены в стоимость или оплачиваются отдельно. К ним относятся:

  • Налоги и сборы. Основными являются налог на покупку в размере 4% от стоимости жилья и НДС, который может варьироваться от 1 до 18%.
  • Плата за оформление документов. При совершении сделки на плечи покупателя ложатся затраты на оформление свидетельства о праве собственности (ТАПУ), которое выдают в Кадастровом управлении. Также покупатель должен оплатить Искан (техпаспорт), но обычно это делает сам застройщик, а затем включает свои затраты в цены на квадратные метры.
  • Коммунальные платежи. Оплачиваются отдельно и подразумевают заключение контрактов с ресурсоснабжающими службами. К основным расходам относятся оплата электричества, водо- и газоснабжения.
  • Расходы на инфраструктуру и коммунальные удобства. Айдат уплачивается управляющей компании и включает в себя затраты на уборку, чистку бассейнов, оплату услуг охраны, консьержа и многое другое.
  • Паркинг и кладовые помещения. Если они предусмотрены в комплексе, застройщик может включать их в цену или предлагать за отдельную плату.

Чтобы приобрести апартаменты по привлекательной стоимости и без излишних затрат, можно обратиться в агентство недвижимости Art Property. Компания тесно взаимодействует с ведущими застройщиками Аланийского региона и готова оказать профессиональную помощь в подборе жилья, подготовке документов, сопровождении сделки. В базе агентства представлена только проверенная недвижимость в Алании Турция, что позволяет каждому покупателю совершить безопасную сделку с гарантией юридической чистоты.



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