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Стоматологические материалы в интернет-магазине JNB

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Бизнес — 27 Июня 2025, 16:57

Стоматологические материалы JNB

Стоматологические материалы JNB - это инновационные продукты, созданные для стоматологов, которые ценят качество, надежность и современные технологии в ежедневной практике.

Группа компаний JNB предлагает широкий выбор стоматологических материалов и расходных товаров для частных стоматологов и клиник( для стоматологов). У нас вы можете купить стоматологические материалы оптом и в розницу, с гарантией качества, быстрой доставкой и поддержкой от официальных представителей.

Почему выбирают JNB:

  • Прямые поставки от производителей из Европы и России.
  • Работаем более 29 лет на рынке, нам доверяют стоматологи по всей стране.
  • Эксклюзивные бренды: Bisico, INIBSA, One Drop Only.
  • Быстрая доставка по Москве, Москвоской области и России.

Ассортимент стоматологических материалов

Интернет-магазин JNB предлагает продукцию для всех направлений стоматологии:

  • Оттискные и композитные материалы Bisico: А-силиконы, адгезивы, композитные материалы для реставрации зубов.
  • Материалы для полной съемной техники, регистрации прикуса.
  • Композитные цементы для временной и постоянной фиксации.
  • Аксессуары: ложки, пистолеты-диспенсеры, насадки.
  • Расходные материалы собственного бренда JNB: Одноразовые стерильные хирургические наборы.
  • Простыни, бахилы, салфетки и другие медицинские расходники.
  • Одноразовые шприцы и карпулы для анестезии.
  • Профессиональные средства по уходу за полостью рта бренда One Drop Only.
  • ARTIJECT — инновационный карпульный инъектор для стоматологии.


карпульный инъекторКарпульный инъектор ARTIJECT — набор одноразового применения, в состав которого, входит одноразовый шприц, карпула местной анестезии бренда Inibsa и стоматологическая игла. Карпульный инъектор — это удобное и гигиеничное решение, которое исключает необходимость предварительной обработки и дезинфекции. Благодаря специальной фольгированной упаковке средство сохраняет стабильную температуру, что обеспечивает длительное сохранение фармакологических свойств и готовности к применению в любое время. ARTIJECT учитывает все положительные составляющие карпульного шприца, при этом минимизирует риск перекрёстного заражения.

  • Производится в России.
  • Соответствует нормам инфекционного контроля.
  • Подходит для всех видов инъекций в стоматологии.

Интернет-магазин стоматологических материалов JNB

На сайте https://jnb-shop.ru/ вы можете быстро и удобно заказать всё необходимое для стоматологической практики:

  • Удобный каталог с фильтрацией по брендам и категориям.
  • Онлайн-оплата и доставка по РФ.
  • Спецпредложения и скидки для постоянных клиентов.


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