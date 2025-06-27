Стоматологические материалы в интернет-магазине JNB

Стоматологические материалы JNB

Стоматологические материалы JNB - это инновационные продукты, созданные для стоматологов, которые ценят качество, надежность и современные технологии в ежедневной практике.

Группа компаний JNB предлагает широкий выбор стоматологических материалов и расходных товаров для частных стоматологов и клиник( для стоматологов). У нас вы можете купить стоматологические материалы оптом и в розницу, с гарантией качества, быстрой доставкой и поддержкой от официальных представителей.

Почему выбирают JNB:

Прямые поставки от производителей из Европы и России.

Работаем более 29 лет на рынке, нам доверяют стоматологи по всей стране.

Эксклюзивные бренды: Bisico, INIBSA, One Drop Only.

Быстрая доставка по Москве, Москвоской области и России.

Ассортимент стоматологических материалов

Интернет-магазин JNB предлагает продукцию для всех направлений стоматологии:

Оттискные и композитные материалы Bisico: А-силиконы, адгезивы, композитные материалы для реставрации зубов.

Материалы для полной съемной техники, регистрации прикуса.

Композитные цементы для временной и постоянной фиксации.

Аксессуары: ложки, пистолеты-диспенсеры, насадки.

Расходные материалы собственного бренда JNB: Одноразовые стерильные хирургические наборы.

Простыни, бахилы, салфетки и другие медицинские расходники.

Одноразовые шприцы и карпулы для анестезии.

Профессиональные средства по уходу за полостью рта бренда One Drop Only.

ARTIJECT — инновационный карпульный инъектор для стоматологии.



Карпульный инъектор ARTIJECT — набор одноразового применения, в состав которого, входит одноразовый шприц, карпула местной анестезии бренда Inibsa и стоматологическая игла. Карпульный инъектор — это удобное и гигиеничное решение, которое исключает необходимость предварительной обработки и дезинфекции. Благодаря специальной фольгированной упаковке средство сохраняет стабильную температуру, что обеспечивает длительное сохранение фармакологических свойств и готовности к применению в любое время. ARTIJECT учитывает все положительные составляющие карпульного шприца, при этом минимизирует риск перекрёстного заражения.

Производится в России.

Соответствует нормам инфекционного контроля.

Подходит для всех видов инъекций в стоматологии.

Интернет-магазин стоматологических материалов JNB

На сайте https://jnb-shop.ru/ вы можете быстро и удобно заказать всё необходимое для стоматологической практики:

Удобный каталог с фильтрацией по брендам и категориям.

Онлайн-оплата и доставка по РФ.

Спецпредложения и скидки для постоянных клиентов.