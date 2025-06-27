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Стоматологические материалы в интернет-магазине JNB
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 27 Июня 2025, 16:57
Стоматологические материалы JNB
Стоматологические материалы JNB - это инновационные продукты, созданные для стоматологов, которые ценят качество, надежность и современные технологии в ежедневной практике.
Группа компаний JNB предлагает широкий выбор стоматологических материалов и расходных товаров для частных стоматологов и клиник( для стоматологов). У нас вы можете купить стоматологические материалы оптом и в розницу, с гарантией качества, быстрой доставкой и поддержкой от официальных представителей.
Почему выбирают JNB:
Ассортимент стоматологических материалов
Интернет-магазин JNB предлагает продукцию для всех направлений стоматологии:
Интернет-магазин стоматологических материалов JNB
На сайте https://jnb-shop.ru/ вы можете быстро и удобно заказать всё необходимое для стоматологической практики:
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