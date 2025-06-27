27
июня 2025
пятница
 
Главная  /  Бизнес  /  Стул для тренировок мышц тазового дна: инновационный подход

Стул для тренировок мышц тазового дна: инновационный подход

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 27 Июня 2025, 22:21

Современная медицина и физиотерапия всё чаще предлагают не только медикаментозные, но и аппаратные методы укрепления здоровья. Одной из таких разработок стал стул для тренировки мышц тазового дна — устройство, позволяющее без физических усилий укреплять интимную мускулатуру, улучшать кровообращение и предупреждать ряд деликатных проблем как у женщин, так и у мужчин.

Что это за стул?

Специальный стул, часто называемый магнитным тренажёром, работает на основе технологии высокоинтенсивной сфокусированной электромагнитной стимуляции (HIFEM). Пациент просто садится на сиденье, а устройство, не касаясь тела напрямую, посылает импульсы, заставляя мышцы сокращаться. За одну 30-минутную процедуру можно выполнить до 12–15 тысяч "невидимых" упражнений Кегеля. Найти и купить стул для тренировки мышц тазового дна можно здесь!

Для чего он нужен?

Мышцы тазового дна играют ключевую роль в:

  • удержании мочи;
  • поддержке внутренних органов;
  • сексуальной функции;
  • восстановлении после родов.

Слабость этих мышц может привести к недержанию мочи, опущению органов, снижению либидо. Особенно актуальна такая тренировка для женщин после родов, в климактерический период, а также для мужчин после операций на простате.

Преимущества стула

  • Безболезненность — не требует проникновения или физической активности;
  • Эффективность — до 90% пациентов отмечают улучшения уже после 4–6 сеансов;
  • Универсальность — подходит и мужчинам, и женщинам;
  • Быстрота — процедура занимает 20–30 минут;
  • Комфорт — пациент одет, может читать или отдыхать во время сеанса.
  • Кому особенно показан?
  • Женщинам после беременности и родов;
  • Людям с недержанием мочи;
  • Тем, кто испытывает снижение половой чувствительности;
  • Пожилым пациентам с мышечной слабостью;
  • Мужчинам с нарушениями эрекции или после урологических вмешательств.

---

Вывод:
Стул для тренировки мышц тазового дна — это современное и удобное решение для восстановления и поддержания интимного здоровья. Он объединяет в себе физиотерапевтический эффект, безопасность и простоту использования. Всё больше медицинских центров и эстетических клиник внедряют этот тренажёр в свою практику, предлагая пациентам эффективный способ укрепления здоровья без усилий.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  инновации  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  учителя  хоккей  церковь  школы  школьники  эрудиты 
  ﻿
Погода +12 +14
утром +18 +20 днем +20 +22
Котировки
USD ЦБ РФ 78,4685 0.2568
EUR ЦБ РФ 92,2785 0.6184

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 