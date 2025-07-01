01
июля 2025
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Фасадный декор дома: излишество или необходимость?

Фасадный декор дома: излишество или необходимость?

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 1 Июля 2025, 13:33

Вопрос о целесообразности фасадного декора часто возникает у владельцев частных домов на этапе проектирования или реконструкции. Одни считают, что без лепнины, колонн и молдингов здание выглядит незавершённым, другие – что это всего лишь дорогая прихоть, не несущая практической пользы. Попробуем разобраться: нужен ли фасадный декор на самом деле, или можно обойтись без него? А если вы хотите ознакомиться с широким ассортиментом фасадного декора от производителя, это можно сделать здесь https://topfacade.ru.


Фасадный декор "ТопФасад"

Визуальное восприятие: роль декора в облике дома

Фасад – это лицо здания. Именно он формирует первое впечатление, задаёт тон восприятию всей архитектуры. Даже лаконичный дом может обрести выразительность благодаря удачно подобранным декоративным элементам: карнизам, наличникам, балюстрадам, рустам, пилястрам или сандрикам. Они добавляют объёма и ритма, делают экстерьер живым и индивидуальным.

Без декоративных акцентов многие дома выглядят скучно или безлико. Особенно это заметно на типовых проектах – декор позволяет подчеркнуть вкус владельца и отстроиться от однообразной застройки.

Практическая сторона: не только украшение

Фасадный декор – это не только красота, но и функциональность. Многие элементы выполняют не только эстетическую, но и утилитарную задачу:

  • Карнизы защищают стены от потоков воды при дожде;

  • Наличники и сандрики предотвращают стекание влаги на оконные рамы;

  • Рустовка укрепляет визуальную структуру здания и может маскировать незначительные дефекты поверхности.

Особенно полезен декоративный фасад в климатических условиях, где часто идут дожди или значительные температурные перепады. Кроме того, декоративная отделка может повысить тепло- и звукоизоляцию здания, если используется в комплексе с современными материалами.

Стоимость и оправданность вложений

Одним из аргументов против декора является его стоимость. И действительно, лепнина, архитектурные детали, оформление углов и окон могут существенно увеличить бюджет на строительство или реконструкцию. Однако следует рассматривать эти расходы как инвестиции: продуманный фасад повышает рыночную стоимость дома и делает его более привлекательным при продаже или сдаче в аренду.

Кроме того, современные технологии позволяют сократить затраты. Например, декоративные элементы из полимербетона или полиуретана визуально не уступают традиционным материалам, но стоят дешевле, легче монтируются и долговечны.

Подходит ли декор вашему дому?

Далеко не каждому зданию нужны колонны или сложная лепнина. Уместность декоративного оформления зависит от архитектурного стиля: классика, барокко, ампир, ар-деко немыслимы без выразительных фасадных элементов. В то время как модерн, скандинавский стиль, минимализм предполагают сдержанность и чистоту форм.

Важно не перегрузить фасад. Лучше отказаться от лишнего, чем сделать декор, не соответствующий пропорциям и стилю дома. Если есть сомнения – лучше обратиться к архитектору или дизайнеру, который поможет найти баланс между эстетикой и целесообразностью.

Заключение

Фасадный декор – это не пустая прихоть, а инструмент, с помощью которого можно подчеркнуть достоинства дома, скрыть его недостатки и повысить функциональность фасада. Вопрос не в том, нужен он или нет, а в том, насколько грамотно он будет реализован. Умеренность, чувство стиля и качественные материалы – вот что делает фасадный декор не излишеством, а настоящим архитектурным достоинством.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  инновации  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +12 +14
вечером +12 +14 ночью +12 +14
Котировки
USD ЦБ РФ 78,5284 0.0599
EUR ЦБ РФ 92,2672 -0.0113

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 