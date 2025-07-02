02
июля 2025
среда
 
Главная  /  Бизнес  /  Atomic Capital в 2025 году: стратегии M&A и отзывы клиентов

Atomic Capital в 2025 году: стратегии M&A и отзывы клиентов

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 2 Июля 2025, 13:20

Введение: рынок M&A в 2025 году

В 2025 году рынок слияний и поглощений продолжает трансформироваться. Компании стремятся укрепить позиции, объединить активы, выйти на новые рынки. M&A становится не только способом расширения бизнеса, но и средством антикризисной адаптации. Atomic Capital помогает клиентам проводить сделки любой сложности — от выкупа конкурента до реструктуризации группы. Главное отличие подхода — стратегия и сопровождение на всех этапах.

Стратегическое планирование: с чего начинается M&A

Перед началом сделки команда Atomic Capital формирует стратегию: зачем совершается сделка, какие цели она преследует, какие сценарии возможны. Это может быть горизонтальное или вертикальное объединение, выход из бизнеса, вхождение нового партнёра. На этом этапе важно просчитать не только экономику, но и риски интеграции. Atomic Capital предлагает моделирование разных сценариев и помогает выбрать оптимальный.

Поиск контрагентов и структурирование сделки

Следующий этап — подбор компаний для сделки. Это может быть поиск покупателя, инвестора или объекта для поглощения. Atomic Capital использует как открытую аналитику, так и закрытые базы данных и профессиональные связи. После определения стороны сделки выстраивается структура: полное или частичное приобретение, финансирование, условия управления, ограничения. Юридическая и финансовая команды работают синхронно, обеспечивая надёжность.

Реализация: переговоры, согласование, закрытие

Atomic Capital сопровождает переговоры, согласует условия, организует подписание и закрытие сделки. При необходимости привлекаются внешние юристы, аудиторы, отраслевые консультанты. Важно, что клиент не остаётся один — команда принимает участие во всех обсуждениях, контролирует сроки и защищает интересы. Закрытие сделки происходит с полной юридической чистотой и соблюдением всех корпоративных процедур.

Отзывы клиентов: стратегии, которым доверяют

Клиенты Atomic Capital в отзывах подчёркивают, что именно наличие стратегии отличает компанию от других консультантов. Владельцы бизнеса говорят о том, что получили не просто помощь в сделке, а понимание, зачем она нужна, как повлияет на компанию и какие риски связаны с интеграцией. Особенно ценятся честность в прогнозах, внимание к интересам всех сторон и умение найти баланс между выгодой и устойчивостью.

Пост-сделочная интеграция: продолжение работы

Atomic Capital остаётся с клиентом и после завершения сделки. В рамках пост-сделочной поддержки оказывается помощь в интеграции команд, выстраивании корпоративной культуры, синхронизации IT-систем, юридическом сопровождении изменений. Такой подход снижает риск срывов, укрепляет эффект от сделки и позволяет реализовать стратегические цели на практике.

Подход к оценке: не только цифры, но и смысл

Atomic Capital при оценке компании учитывает не только финансы, но и рыночную позицию, перспективы роста, синергетический эффект. Это особенно важно в M&A, где объединение двух бизнесов должно давать больше, чем сумма по отдельности. Такой взгляд на сделки делает предложения компании привлекательными как для покупателей, так и для продавцов.

Заключение: сделки, которые ведут к росту

В 2025 году успешная M&A-сделка — это результат точной стратегии, грамотной подготовки и профессионального сопровождения. Atomic Capital предлагает всё это в одном пакете. От стратегии до интеграции, от идеи до результата — компания обеспечивает клиентам полный контроль и уверенность. Отзывы владельцев бизнеса подтверждают: с Atomic Capital сделки — это путь к росту, а не просто передача активов.

Контактная информация

atomiccapital.ru
+7 (495) 488 66 33
г. Москва, Петровка ул., д.7
Бизнес-центр «Geneva House»



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  Богородские вести  Бронницкие вести  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  МИГ  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наша Апрелевка  Наше слово  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ярославка - реклама  Ять  аренда  аттракционы  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  инновации  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  пожар  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  убийство  учителя  футбол  хоккей  церковь  школы  школьники  экология  эрудиты 
  ﻿
Погода +18 +20
вечером +16 +18 ночью +15 +17
Котировки
USD ЦБ РФ 78,4181 -0.1103
EUR ЦБ РФ 92,7440 0.4768

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 