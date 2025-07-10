Новостройки юго-западного округа Москвы: топ жилых комплексов в ЮЗАО

Юго-Запад Москвы – прекрасное место для жизни. Это один из самых исторически- и культурно-значимых мест столицы. Здесь сконцентрированы крупнейшие университеты, значимые парки и музеи. А в соседних районах сконцентрированы большие природные зоны.

Новостройки в ЮЗАО традиционно пользуются высоким спросом — как у семей с детьми, так и у инвесторов. Поэтому в данном округе можно найти немало разнообразных жилых комплексов на любой вкус и цвет.

А для составления нашей подборки мы использовали библиотеку новостроек Москвы Get Home, где можно найти все лучшие предложения столицы на интерактивной карте, с подробным разбором каждого комплекса.

Жилой комплекс ‭«Верейская 41»





Верейская 41 – это новостройка бизнес-класса от компании Самолет. Она расположена в Можайском районе, в 20 минутах пешком от станции БКЛ «Давыдково» через парк реки Сетунь.

В комплекс входит 10 корпусов разной этажности и внешней отделки. Закрытые тихие дворы, благоустройство территории, открытые террасы и места для отдыха – всё это пропитано спокойствием и уютом.

Изюминкой проекта является общественное пространство на крыше одного из корпусов, где можно любоваться видами на реку, красивыми закатами и свежим воздухом экологически-чистого района.

Жилой комплекс «Will Towers»





В отличие от уюта прошлого комплекса, Will Towers олицетворяет динамичность столицы. Три башни до 56 этажей возвышаются над районом Раменки. Он расположен в 25 минутах ходьбы от станции метро «Минская» и с удобным выездом на Аминьевское шоссе и ТТК.

Виды на МГУ и Москву-Сити и дизайнерские входные группы дарят чувство роскоши и отлично гармонируют с разными эпохами столицы. На закрытой территории комплекса будут благоустроены зоны отдыха, спортивные и детские площадки, аллеи для прогулок.

Рядом с комплексом построится многоуровневая парковка в дополнение к подземным парковкам в каждой из башен. От Will Towers на автомобиле можно добраться до любой точки столицы в считанные минуты: до исторического центра города ехать не более 30 минут, до делового центра – 20 минут. До ВДНХ без пробок можно добраться за 40 минут.

Жилой комплекс «Stories на Мосфильмовской»





Отдельное место в нашей подборке занимают новостройки у метро Аминьевская – каждая по-своему выделяется, образуя новый архитектурный ландшафт района.

Stories на Мосфильмовской – не исключение. Яркие архитектурные решения делают данный комплекс узнаваемым, современным и стильным. Представлены два корпуса высотой в 11 и 29 этажей, а также детский центр, офисные и коммерческие помещения.

Между корпусами будут зеленые аллеи, а на крыше 11-этажного здания благоустроят зоны для отдыха и спорта.

Жилой комплекс находится в 5 минутах ходьбы от станции метро «Аминьевская», а для автомобилистов есть удобный выезд на Аминьевское шоссе.

Жилой комплекс «Матвеевский парк»





Новостройка бизнес-класса от группы ПИК представляет из себя крупный кластер из нескольких кварталов, детских садов, школ, а также воздушного моста, собственной поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса. Буквально «город в городе».

Он находится в районе Очаково-Матвеевское, буквально в 100 метрах от метро «Аминьевская» и пролегает вплоть до станции МЦД-4 «Очаково». По всей территории протянутся аллеи, велодорожки и пешеходный мост.

Для автовладельцев в каждом корпусе есть подземная парковка, а выезд на Аминьевское шоссе позволяет быстро и комфортно добраться до нужного места.

Жилой комплекс «Среда на Лобачевского»





Находясь в 100 метрах от семейного Матвеевского парка, Среда на Лобачевского ощущается более люксово и дорого за счет стиля в архитектуре комплекса. Он намного меньше – в него войдут несколько корпусов, почти образующих двор-колодец высотой от 4 до 27 этажей.

На территории разобьют ландшафтный дизайн, а среди общественных пространств будут общая гостиная, библиотека и бар.

Жилой комплекс находится в 10 минутах ходьбы от станции метро «Аминьевская» и с выездом на Аминьевское шоссе. До Москвы-Сити ехать всего 15 минут, до центра столицы – 30 минут.

Юго-Запад Москвы становится всё более разноплановым: от камерных жилых кварталов с зелёными аллеями до высотных башен с видами на центр столицы. В каждом из представленных комплексов есть своя идея – будь то уют, динамика или урбанистическая концепция «город в городе». Районы ЮЗАО стремительно развиваются, предлагая всё больше вариантов жилья бизнес-класса с качественной инфраструктурой.

Если вы рассматриваете покупку квартиры в ЮЗАО, стоит подойти к выбору осознанно: сравните локации, архитектуру, планировки и окружение. Потратьте немного времени на аналитику – и это поможет выбрать не просто жилье, а комфортную среду на годы вперёд.