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Проекты развития сказочных брендов из Подмосковья вышли в число лучших работ конкурса креативных продюсеров

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 14 Июля 2025, 23:40

Подведены итоги Всероссийского конкурса креативных продюсеров, организованного АНО «Креативная экономика» и Гильдией креативных продюсеров при информационной поддержке ТАСС. Цель мероприятия — выявление и поддержка инновационных проектов, способствующих развитию российского туризма и креативной экономики.

Всего было подано свыше 1,7 тысячи заявок из различных регионов страны. Среди победителей оказались московские инициативы по производству изделий из вторсырья и подростковое творческое пространство, а также тюменская образовательная программа по робототехнике.

Особое внимание жюри привлекли 25 лауреатских проекта, среди которых выделяются проекты из Московской области. Одним из ярких примеров финалистов стала «Реалити-Сказка Коня и Оленя» — авторский проект, направленный на создание брендов новых сказочных персонажей на основе новостных инфоповодов. Научная значимость этого проекта раскрывается в статье И. Ш. Исмаиловой аспирантки Института государственной службы и управления РАНХиГС, опубликованной в «Вестнике филологических наук» (2024, №5). В ней «Реалити-сказка» рассматривается как инновационная методология создания медиаконтента, которая интегрирует сказочную интерпретацию актуальных событий с элементами реалити-шоу. В основе подхода лежат коллективное творчество, сказкотерапия, юнгианские архетипы и анализ того, как медиа могут служить источником и ретранслятором культурного кода. На практике это воплощается в сюжетах, где Фестиваль в царстве Берендея переплетается с концом света 2012 года и календарём майя, гуси-лебеди участвуют в авиа-шоу, а Олень Саха становится героем новостных выпусков. Таким образом, древняя сказка превращается в часть современной реальности, сливается с ней и подсвечивает основополагающие элементы нашего общего культурного кода.

«Реалити-Сказка» не вошла в число победителей Конкурса, но её создатели уверены, что российская аудитория сможет понять, принять и полюбить вселенную сказок. Автор и продюсер проекта Инна Исмаилова (@innaism) подчёркивает, что участие в конкурсе – это всего лишь очередной этап развития проекта. Она приглашает к сотрудничеству всех, кто заинтересован в создании принципиально нового типа контента, который сочетает в себе развлечение, образование и сохранение исторической памяти, продвигает традиционные ценности и напоминает каждому жителю и участнику о том, кто мы есть на самом деле.


Торжественная церемония вручения наград победителям состоится 27 сентября в рамках «Российской креативной недели» в Москве. Лауреаты смогут пройти бесплатное обучение по специальной образовательной программе в сфере креативных индустрий.



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