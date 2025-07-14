Проекты развития сказочных брендов из Подмосковья вышли в число лучших работ конкурса креативных продюсеров

Подведены итоги Всероссийского конкурса креативных продюсеров, организованного АНО «Креативная экономика» и Гильдией креативных продюсеров при информационной поддержке ТАСС. Цель мероприятия — выявление и поддержка инновационных проектов, способствующих развитию российского туризма и креативной экономики.

Всего было подано свыше 1,7 тысячи заявок из различных регионов страны. Среди победителей оказались московские инициативы по производству изделий из вторсырья и подростковое творческое пространство, а также тюменская образовательная программа по робототехнике.

Особое внимание жюри привлекли 25 лауреатских проекта, среди которых выделяются проекты из Московской области. Одним из ярких примеров финалистов стала «Реалити-Сказка Коня и Оленя» — авторский проект, направленный на создание брендов новых сказочных персонажей на основе новостных инфоповодов. Научная значимость этого проекта раскрывается в статье И. Ш. Исмаиловой аспирантки Института государственной службы и управления РАНХиГС, опубликованной в «Вестнике филологических наук» (2024, №5). В ней «Реалити-сказка» рассматривается как инновационная методология создания медиаконтента, которая интегрирует сказочную интерпретацию актуальных событий с элементами реалити-шоу. В основе подхода лежат коллективное творчество, сказкотерапия, юнгианские архетипы и анализ того, как медиа могут служить источником и ретранслятором культурного кода. На практике это воплощается в сюжетах, где Фестиваль в царстве Берендея переплетается с концом света 2012 года и календарём майя, гуси-лебеди участвуют в авиа-шоу, а Олень Саха становится героем новостных выпусков. Таким образом, древняя сказка превращается в часть современной реальности, сливается с ней и подсвечивает основополагающие элементы нашего общего культурного кода.

«Реалити-Сказка» не вошла в число победителей Конкурса, но её создатели уверены, что российская аудитория сможет понять, принять и полюбить вселенную сказок. Автор и продюсер проекта Инна Исмаилова (@innaism) подчёркивает, что участие в конкурсе – это всего лишь очередной этап развития проекта. Она приглашает к сотрудничеству всех, кто заинтересован в создании принципиально нового типа контента, который сочетает в себе развлечение, образование и сохранение исторической памяти, продвигает традиционные ценности и напоминает каждому жителю и участнику о том, кто мы есть на самом деле.





Торжественная церемония вручения наград победителям состоится 27 сентября в рамках «Российской креативной недели» в Москве. Лауреаты смогут пройти бесплатное обучение по специальной образовательной программе в сфере креативных индустрий.