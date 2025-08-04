Виды надзорных проверок юридических лиц

В 2020 году был принят новый Федеральный закон № 248-ФЗ. Он предусматривает изменения в правилах государственного и муниципального надзора (контроля), в порядке проведения проверок юридических лиц и предпринимателей. Среди нововведений – новые виды надзорных проверок, изменения в их периодичности, порядке уведомления и обжалования. Большинство норм закона вступили в силу с июля 2021 года.

Изменения в правилах проведения надзорных проверок

Основная цель принятия Федерального закона № 248-ФЗ – упрощение порядка проведения надзорных проверок для организаций и ИП, сокращение избыточных полномочий у контролирующих органов. С июля 2021 года юридические лица и предприниматели должны учитывать следующие нормы:

вводятся новые виды надзорных проверок, которые ранее отсутствовали в законодательстве;

уведомления о начале надзорных мероприятий будут направляться через онлайн-сервисы, поэтому ИП и компании должны регистрироваться на сайтах ведомств;

в процессе проверок обязательно проводится видеозапись, на которую можно ссылаться в спорных случаях;

без обжалования в порядке подчиненности будет невозможно обратиться за защитой в суды.

Указанные правила распространяются на надзор со стороны МЧС, Роспотребнадзора, ФНС, Росприроднадзора, других государственных и муниципальных ведомств.

Новые виды надзорных проверок

Одним из самых важных нововведений стало утверждение принципиально новых видов проверок. До принятия Закона № 248-ФЗ надзор осуществлялся в виде плановых выездных и камеральных проверок, внеплановых визитов в организацию. С июля 2021 года дополнительно вводятся:

рейдовые осмотры, в том числе в отношении торговых розничных точек;

инспекционные визиты, целью которого является консультационная поддержка организаций и ИП;

выборочный контроль, который стал одной из форм выездного надзора (контроля).

Независимо от вида запланированного мероприятия, контролирующий орган обязан вынести решение о его проведении, направить уведомление. До 2022 года уведомления и решения могут направляться по почте. Но далее это будет осуществляться только через онлайн-сервисы.

Периодичность надзора и контроля в отношении юридических лиц

В новом законе есть нормы о периодичности надзора. Для вновь открытых предприятий первые проверки могут проводиться не ранее двух лет после регистрации в ИФНС. Исключением является сфера пожарной безопасности. Должностные лица МЧС обязаны определять степень пожарного риска для объектов организации, что повлияет на сроки надзорных мероприятий. Например, ежегодно будут проверять объекты, отнесенные к категории чрезвычайно высокого риска. Примерно такие же правила оценки риска есть и для других сфер надзорной деятельности.

Выездные надзорные рейды всегда чреваты наложением штрафов, вынесением предписаний, приостановлением деятельности. На эти нюансы можно обратить внимание покупке бизнеса. Например, выбирая предложение о готовом ООО на сайте https://ucs15.ru/ , можно проверить сведения о нем в реестре Генеральной прокуратуры. В этом реестре есть данные о сроках надзора на текущий и следующий календарный год. Если в отношении ООО уже назначены надзорныеинспекции, это может повлиять на риски для новых собственников, на сумму по сделке купли-продажи.