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Виды надзорных проверок юридических лиц
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Бизнес — 4 Августа 2025, 16:28
В 2020 году был принят новый Федеральный закон № 248-ФЗ. Он предусматривает изменения в правилах государственного и муниципального надзора (контроля), в порядке проведения проверок юридических лиц и предпринимателей. Среди нововведений – новые виды надзорных проверок, изменения в их периодичности, порядке уведомления и обжалования. Большинство норм закона вступили в силу с июля 2021 года.
Изменения в правилах проведения надзорных проверок
Основная цель принятия Федерального закона № 248-ФЗ – упрощение порядка проведения надзорных проверок для организаций и ИП, сокращение избыточных полномочий у контролирующих органов. С июля 2021 года юридические лица и предприниматели должны учитывать следующие нормы:
Указанные правила распространяются на надзор со стороны МЧС, Роспотребнадзора, ФНС, Росприроднадзора, других государственных и муниципальных ведомств.
Новые виды надзорных проверок
Одним из самых важных нововведений стало утверждение принципиально новых видов проверок. До принятия Закона № 248-ФЗ надзор осуществлялся в виде плановых выездных и камеральных проверок, внеплановых визитов в организацию. С июля 2021 года дополнительно вводятся:
Независимо от вида запланированного мероприятия, контролирующий орган обязан вынести решение о его проведении, направить уведомление. До 2022 года уведомления и решения могут направляться по почте. Но далее это будет осуществляться только через онлайн-сервисы.
Периодичность надзора и контроля в отношении юридических лиц
В новом законе есть нормы о периодичности надзора. Для вновь открытых предприятий первые проверки могут проводиться не ранее двух лет после регистрации в ИФНС. Исключением является сфера пожарной безопасности. Должностные лица МЧС обязаны определять степень пожарного риска для объектов организации, что повлияет на сроки надзорных мероприятий. Например, ежегодно будут проверять объекты, отнесенные к категории чрезвычайно высокого риска. Примерно такие же правила оценки риска есть и для других сфер надзорной деятельности.
Выездные надзорные рейды всегда чреваты наложением штрафов, вынесением предписаний, приостановлением деятельности. На эти нюансы можно обратить внимание покупке бизнеса. Например, выбирая предложение о готовом ООО на сайте https://ucs15.ru/ , можно проверить сведения о нем в реестре Генеральной прокуратуры. В этом реестре есть данные о сроках надзора на текущий и следующий календарный год. Если в отношении ООО уже назначены надзорныеинспекции, это может повлиять на риски для новых собственников, на сумму по сделке купли-продажи.
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