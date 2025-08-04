04
августа 2025
понедельник
 
Главная  /  Бизнес  /  Виды надзорных проверок юридических лиц

Виды надзорных проверок юридических лиц

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 4 Августа 2025, 16:28

В 2020 году был принят новый Федеральный закон № 248-ФЗ. Он предусматривает изменения в правилах государственного и муниципального надзора (контроля), в порядке проведения проверок юридических лиц и предпринимателей. Среди нововведений – новые виды надзорных проверок, изменения в их периодичности, порядке уведомления и обжалования. Большинство норм закона вступили в силу с июля 2021 года.

Изменения в правилах проведения надзорных проверок

Основная цель принятия Федерального закона № 248-ФЗ – упрощение порядка проведения надзорных проверок для организаций и ИП, сокращение избыточных полномочий у контролирующих органов. С июля 2021 года юридические лица и предприниматели должны учитывать следующие нормы:

  • вводятся новые виды надзорных проверок, которые ранее отсутствовали в законодательстве;
  • уведомления о начале надзорных мероприятий будут направляться через онлайн-сервисы, поэтому ИП и компании должны регистрироваться на сайтах ведомств;
  • в процессе проверок обязательно проводится видеозапись, на которую можно ссылаться в спорных случаях;
  • без обжалования в порядке подчиненности будет невозможно обратиться за защитой в суды.

Указанные правила распространяются на надзор со стороны МЧС, Роспотребнадзора, ФНС, Росприроднадзора, других государственных и муниципальных ведомств.

Новые виды надзорных проверок

Одним из самых важных нововведений стало утверждение принципиально новых видов проверок. До принятия Закона № 248-ФЗ надзор осуществлялся в виде плановых выездных и камеральных проверок, внеплановых визитов в организацию. С июля 2021 года дополнительно вводятся:

  • рейдовые осмотры, в том числе в отношении торговых розничных точек;
  • инспекционные визиты, целью которого является консультационная поддержка организаций и ИП;
  • выборочный контроль, который стал одной из форм выездного надзора (контроля).

Независимо от вида запланированного мероприятия, контролирующий орган обязан вынести решение о его проведении, направить уведомление. До 2022 года уведомления и решения могут направляться по почте. Но далее это будет осуществляться только через онлайн-сервисы.

Периодичность надзора и контроля в отношении юридических лиц

В новом законе есть нормы о периодичности надзора. Для вновь открытых предприятий первые проверки могут проводиться не ранее двух лет после регистрации в ИФНС. Исключением является сфера пожарной безопасности. Должностные лица МЧС обязаны определять степень пожарного риска для объектов организации, что повлияет на сроки надзорных мероприятий. Например, ежегодно будут проверять объекты, отнесенные к категории чрезвычайно высокого риска. Примерно такие же правила оценки риска есть и для других сфер надзорной деятельности.

Выездные надзорные рейды всегда чреваты наложением штрафов, вынесением предписаний, приостановлением деятельности. На эти нюансы можно обратить внимание покупке бизнеса. Например, выбирая предложение о готовом ООО на сайте https://ucs15.ru/ , можно проверить сведения о нем в реестре Генеральной прокуратуры. В этом реестре есть данные о сроках надзора на текущий и следующий календарный год. Если в отношении ООО уже назначены надзорныеинспекции, это может повлиять на риски для новых собственников, на сумму по сделке купли-продажи.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  Виадук  Видновские вести  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  Деловой прием  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  Заря  Звенигородские вести  Земля Подольская  Знамя труда  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  Конференция  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  Маяк  Местные вести  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  Площадь Мира  Победа  Подольский рабочий  Призыв  ПроТВинформ  Протвино Сегодня  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  РЖД  Реут  Родники  Рошальский вестник  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  Спорт  Спутник  Ступинская панорама  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  Факт  Химкинские новости  Центр города  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  Щербинский вестник  Электрогорские вести  Ять  аренда  ветераны  взятка  дети  дороги  дума  жилье  завод  земля  игры  инвестиции  инновации  интернет  кино  конкурс  космос  марафон  милиция  митинг  молодежь  перестрелка  песня  праздник  преступление  приставы  рецензии  свинокомплекс  склады  спорт  студенты  суд  театр  терроризм  учителя  хоккей  церковь  школы  школьники  эрудиты 
  ﻿
Погода +20 +22
ночью +19 +21 утром +19 +21
Котировки
USD ЦБ РФ 80,3289 0.0126
EUR ЦБ РФ 91,7056 -0.1695

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 