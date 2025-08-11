вторник
|
Плюсы iPhone 16 Pro
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 11 Августа 2025, 22:00
Мощнейший чип
Продвинутый дисплей
Улучшенные камеры
Более быстрая зарядка и автономность
Дополнительные сенсоры
---
Возможные минусы iPhone 16 Pro
Высокая цена
Не слишком радикальные визуальные изменения
Совместимость аксессуаров
Необходимость адаптации ПО
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +15 +17
утром +17 +19 днем +18 +20
Котировки
Партнеры