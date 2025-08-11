Плюсы iPhone 16 Pro

Мощнейший чип



Применение нового процессора, например A18 или A18 Pro, с повышенной энергоэффективностью и производительностью, улучшит плавность интерфейса, Камера и игры.

Продвинутый дисплей

Возможно использование усовершенствованной LTPO-матрицы с высокой частотой обновления (120 Гц или выше), отличной яркостью и энергоэффективностью — оптимально для контента и защиты батареи. А купить лучший iPhone 16 Pro вы всегда сможете выгодно тут!

Улучшенные камеры

Ожидается дальнейшее развитие фотомодулей — увеличение разрешения, улучшенная стабилизация, ночной режим, улучшенная съёмка телескопических и ультрашироких сцен.

Более быстрая зарядка и автономность

Возможен рост ёмкости аккумулятора, а также внедрение более мощной или быстрой беспроводной зарядки.

Дополнительные сенсоры

Например, сканер отпечатков под экраном, улучшенные Face ID, оптические датчики температуры и влажности.





---

Возможные минусы iPhone 16 Pro

Высокая цена

Новые модели Pro-линейки традиционно имеют высокий ценник — доступность всё равно ограничена.

Не слишком радикальные визуальные изменения

Apple может сохранить классический дизайн, что многим покажется скучным, особенно если предыдущая версия легко узнаётся.

Совместимость аксессуаров

Если Apple изменит разъём (например, с Lightning на USB-C) или посадочные размеры — многие старые аксессуары придётся заменить.

Необходимость адаптации ПО

Новые технологии (например, VisionOS, расширенные возможности камеры) требуют времени, чтобы приложения и экосистема полностью их поддерживали.