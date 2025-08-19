вторник
«Экзо Технологии» — производитель ТСР для детей с ДЦП и нарушениями движения в России
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
Бизнес — 19 Августа 2025, 13:40
Российские семьи, воспитывающие детей с детским церебральным параличом, сталкиваются с непростым выбором технических средств реабилитации. Проблема заключается не только в стоимости оборудования, но и в поиске надежного поставщика, который понимает специфику заболевания.
Компания «Экзо Технологии» работает на рынке ТСР с 2010 года, специализируясь исключительно на детской реабилитации. За полтора десятка лет деятельности предприятие создало репутацию производителя, который не просто продает оборудование, а помогает семьям адаптировать его под конкретные потребности ребенка.
Специализированное оборудование для двигательной реабилитации
Каталог производителя ТСР «Экзо Технологии» включает несколько категорий реабилитационного оборудования для детей с нарушениями движения. Вертикализаторы помогают поддерживать правильное положение тела и предотвращают деформацию суставов. Специальные коляски обеспечивают мобильность, а опоры для стояния развивают мышечную память.
Основные типы производимого оборудования включают следующие позиции:
Собственные разработки компании получили названия «ЭкзоСит», «ЭкзоСтенд» и «ЭкзоБот». Каждая модель проходит клинические испытания в партнерских медицинских учреждениях. Это позволяет получать объективные данные об эффективности использования оборудования в реальных условиях.
Дополнительные комплектующие расширяют функциональность базовых моделей. Регулируемые элементы позволяют адаптировать оборудование по мере роста ребенка, что делает покупку более экономически оправданной для семей.
Производственные мощности и география поставок
Основное предприятие находится в Волгограде, что обеспечивает более быструю логистику по всей территории страны.
За период работы компанией было поставлено оборудование для следующих клиентов:
Собственный автопарк компании позволяет доставлять оборудование напрямую заказчикам. Это особенно актуально для семей из отдаленных регионов, где логистика через транспортные компании может занимать недели.
Гарантийные обязательства распространяются на пять лет с момента покупки. В течение этого периода компания обеспечивает бесплатный ремонт оборудования и его донастройку при изменении потребностей ребенка. Сотрудничество с ведущими медицинскими центрами страны подтверждает профессиональный уровень продукции.
Консультационная поддержка и финансовые решения
Специалисты компании проводят предварительные консультации для определения оптимального типа оборудования. Реабилитологи выезжают в регионы для проведения примерок и настройки ТСР непосредственно у заказчика. В крупных городах работают выставочные залы, где можно ознакомиться с продукцией.
Финансовые решения включают рассрочку без процентов, что делает дорогостоящее оборудование доступнее для семей. Компания принимает оплату сертификатами Социального фонда России, что позволяет использовать государственные средства в рамках индивидуальной программы реабилитации.
Процедура получения ТСР через государственную программу требует соответствия ИПРА, но «Экзо Технологии» помогает семьям разобраться в необходимой документации. Специалисты консультируют по вопросам оформления и подбирают оборудование, которое будет соответствовать требованиям программы.
Индивидуальный подход проявляется в том, что каждое изделие может быть адаптировано под конкретного ребенка. Регулировки по росту, весу и особенностям заболевания обеспечивают максимальную эффективность использования технических средств реабилитации.
