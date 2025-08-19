19
«Экзо Технологии» — производитель ТСР для детей с ДЦП и нарушениями движения в России

«Экзо Технологии» — производитель ТСР для детей с ДЦП и нарушениями движения в России

19 Августа 2025, 13:40

Российские семьи, воспитывающие детей с детским церебральным параличом, сталкиваются с непростым выбором технических средств реабилитации. Проблема заключается не только в стоимости оборудования, но и в поиске надежного поставщика, который понимает специфику заболевания.

Компания «Экзо Технологии» работает на рынке ТСР с 2010 года, специализируясь исключительно на детской реабилитации. За полтора десятка лет деятельности предприятие создало репутацию производителя, который не просто продает оборудование, а помогает семьям адаптировать его под конкретные потребности ребенка.

Специализированное оборудование для двигательной реабилитации

Каталог производителя ТСР «Экзо Технологии» включает несколько категорий реабилитационного оборудования для детей с нарушениями движения. Вертикализаторы помогают поддерживать правильное положение тела и предотвращают деформацию суставов. Специальные коляски обеспечивают мобильность, а опоры для стояния развивают мышечную память.

Основные типы производимого оборудования включают следующие позиции:

  • вертикализаторы различных модификаций для детей разного возраста;
  • специализированные коляски с регулируемыми элементами;
  • опоры для стояния с возможностью индивидуальной настройки;
  • дополнительные фиксирующие элементы и подставки.

Собственные разработки компании получили названия «ЭкзоСит», «ЭкзоСтенд» и «ЭкзоБот». Каждая модель проходит клинические испытания в партнерских медицинских учреждениях. Это позволяет получать объективные данные об эффективности использования оборудования в реальных условиях.

Дополнительные комплектующие расширяют функциональность базовых моделей. Регулируемые элементы позволяют адаптировать оборудование по мере роста ребенка, что делает покупку более экономически оправданной для семей.

Производственные мощности и география поставок

Основное предприятие находится в Волгограде, что обеспечивает более быструю логистику по всей территории страны.

За период работы компанией было поставлено оборудование для следующих клиентов:

  • более 1200 семей получили индивидуальные ТСР;
  • 34 реабилитационных центра оснащены профессиональным оборудованием;
  • медицинские учреждения в регионах от Калининграда до Владивостока;
  • частные клиники, специализирующиеся на детской реабилитации.

Собственный автопарк компании позволяет доставлять оборудование напрямую заказчикам. Это особенно актуально для семей из отдаленных регионов, где логистика через транспортные компании может занимать недели.

Гарантийные обязательства распространяются на пять лет с момента покупки. В течение этого периода компания обеспечивает бесплатный ремонт оборудования и его донастройку при изменении потребностей ребенка. Сотрудничество с ведущими медицинскими центрами страны подтверждает профессиональный уровень продукции.

Консультационная поддержка и финансовые решения

Специалисты компании проводят предварительные консультации для определения оптимального типа оборудования. Реабилитологи выезжают в регионы для проведения примерок и настройки ТСР непосредственно у заказчика. В крупных городах работают выставочные залы, где можно ознакомиться с продукцией.

Финансовые решения включают рассрочку без процентов, что делает дорогостоящее оборудование доступнее для семей. Компания принимает оплату сертификатами Социального фонда России, что позволяет использовать государственные средства в рамках индивидуальной программы реабилитации.

Процедура получения ТСР через государственную программу требует соответствия ИПРА, но «Экзо Технологии» помогает семьям разобраться в необходимой документации. Специалисты консультируют по вопросам оформления и подбирают оборудование, которое будет соответствовать требованиям программы.

Индивидуальный подход проявляется в том, что каждое изделие может быть адаптировано под конкретного ребенка. Регулировки по росту, весу и особенностям заболевания обеспечивают максимальную эффективность использования технических средств реабилитации.



