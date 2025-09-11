четверг
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
Бренд Hongqi (в переводе с китайского — «Красное знамя») — один из старейших и наиболее уважаемых автопроизводителей Китая. Основанный в 1958 году как официальный поставщик автомобилей для китайского правительства, сегодня Hongqi трансформировался в амбициозный, технологичный и премиальный бренд, способный составить конкуренцию не только в Китае, но и на глобальном рынке. Год 2025 становится для компании поворотным: модельный ряд расширяется, электрификация выходит на передний план, а дизайн и технологии приближают Hongqi к элите мирового автопрома.
Новый вектор развития
В последние годы Hongqi переживает бурное развитие. Компания принадлежит государственной корпорации FAW Group и рассматривается как символ технологического прогресса Китая. С 2023 года Hongqi уверенно наращивает экспортные поставки, а в 2025 году делает акцент на три ключевых направления:
1. Электрификация — переход от традиционных ДВС к электромобилям (EV).
Модельный ряд 2025 года
К 2025 году бренд представил сразу несколько интересных моделей, включая как обновлённые версии существующих авто, так и полностью новые электрические автомобили.
Hongqi E-HS9 — электрический флагман
Крупный электрический внедорожник E-HS9 — один из главных символов нового Hongqi 2025. Он получил обновлённую батарею на 120 кВт⋅ч, увеличенный запас хода (до 750 км по циклу CLTC) и более продвинутую систему автономного вождения 3-го уровня. Интерьер — эталон роскоши: несколько дисплеев, отделка натуральной кожей, массажные кресла, премиальная аудиосистема.
Hongqi H9+ — бизнес-класс на максимуме
Обновлённый H9+ продолжает традиции представительских лимузинов, но теперь доступен и в версии plug-in hybrid. Внешне — узнаваемый стиль с массивной хромированной решёткой и строгими линиями. Внутри — цифровая панель, задние «капитанские» кресла с управлением климатом и мультимедиа.
Hongqi EH7 — спортивный электроседан
Новая модель 2025 года — EH7 — претендует на сегмент, где правят Tesla Model S и Porsche Taycan. Электроплатформа, до 680 л.с., разгон до 100 км/ч за 3,5 секунды и адаптивная подвеска делают его флагманом среди китайских спортивных электроседанов. Помимо впечатляющих технических характеристик, модель выделяется минималистичным салоном и проекционными дисплеями с дополненной реальностью.
Дизайн и технологии
Одной из ключевых особенностей автомобилей Hongqi остается дизайн. Руководителем дизайн-отдела является бывший главный дизайнер Rolls-Royce — Джайлс Тейлор. Его влияние заметно в каждой модели бренда: массивные формы, выверенные пропорции, аристократичные элементы оформления.
На технологическом уровне автомобили Hongqi 2025 года оснащаются:
* Системами автономного вождения Hongqi Pilot;
Экологический подход и устойчивое развитие
Hongqi стремится соответствовать современным требованиям устойчивого развития. В 2025 году компания заявила о строительстве нового завода, работающего на возобновляемых источниках энергии. Производство аккумуляторов проходит по «зелёным» технологиям, а в планах — полная углеродная нейтральность к 2035 году.
Глобальные амбиции
Уже сегодня автомобили Hongqi продаются в Европе, на Ближнем Востоке, в Южной Америке и России. В 2025 году запланирован выход на рынок Северной Америки. Компания активно адаптирует свои модели под требования зарубежных клиентов — как с точки зрения безопасности, так и по части комфорта и цифровой интеграции.
Hongqi в 2025 году — это не просто китайский автопром. Это символ того, как государственный бренд может эволюционировать в глобального премиум-игрока, сохранив национальную идентичность и традиции. Электрификация, технологическое лидерство, внимание к дизайну и качеству — всё это превращает Hongqi в один из самых перспективных брендов ближайшего десятилетия. Следить за его развитием становится не только интересно, но и важно для понимания будущего всей мировой автоиндустрии.
