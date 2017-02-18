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Города Подмосковья включат в новый маршрут «Золотого кольца»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 18 Февраля 2017, 01:59
Представители ЦФО организовали первую встречу. На повестке дня развитие туризма. В планах властей изменить «Золотое кольцо России», дополнить его новыми объектами. В их ряд могут попасть Серпухов, Коломна и Зарайск.
Представитель президента в ЦФО Александр Беглов отметил, что главный акцент должен быть сделан на внутреннем и выездном туризме. В приоритете школьный туризм.
Сейчас это направление не пользуется особым спросом, кроме того, туркомпании фиксируют спад в этом секторе. Причины разные. Прежде всего, это касается особенностей перевозок детей, отсутствия интереса у школ, повторяющиеся программы. Школьный туризм – это возможность решить многие проблемы в туристическом секторе.
Беглов уверен, что у региона большие перспективы. Большая часть культурных объектов находится именно в МО. На территории региона работает 6000 исторических мест. В общем используется до 200 маршрутов.
Глава региона делает особый акцент на привлечение инвесторов.
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