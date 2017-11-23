Воронцовский дворец

Посетителей Крыма изумляет могущественность и невероятная красота Воронцовского дворцового комплекса, который расположился неподалеку от Ялты. Доехать сюда на маршрутных таки из Ялты можно в считанные минуты. Выполненный в неоготическом стиле дворцовый комплекс датируется первой половиной 19-го века. Изначальным владельцем дворца являлся Михаил Воронцов, который считался приверженцем масонского движения. Следовательно здесь в каждом уголке можно встретить таинственные символы и знаки, характерные для масонства. Строители дворца кроме неоготического использовали и элементы стиля Тюдоров. Поэтому комплекс отличается разнообразными архитектурными решениями, которые делают его неповторимым. Больше про путешествия своим ходом вы сможете узнать тут.

Алупкинский дворцовый комплекс привлекает внимание своим разнообразием. Здесь множество башен, фонтанов и комнат. Особое внимание привлекает дворцовое убранство и прекрасно сохранившаяся антикварная мебель, которой обставлены шикарные прихожие. А количество комнат в дворце достигает полутораста. Не менее интересным является зимний сад, в котором установлены оригинальные античные статуи. Дворцовый комплекс утопает в магнолиях и кипарисах. А знаменитая Львиная терраса является особым украшением уникального дворцового ансамбля. Создателем шести беломраморных львов является Джовани Боннани - знаменитый представитель итальянской скульптурной школы. Для террасы он выбрал монументальную мраморную лестничную конструкцию, спускающуюся с дворца прямо на пляж.