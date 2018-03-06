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12 марта в Москве пройдет акция «Ночь в архиве»
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Культура — 6 Марта 2018, 11:12
По данный на официального сайта мэра Москвы, в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) пройдет акция «Ночь в архиве», участники которой увидят изнутри самое большое собрание документов и автографов, обычно открытое только для специалистов.
Также проведут экскурсию по выставке к 125-летию Марины Цветаевой «Тебе — через сто лет…», поэтический марафон «Память сердца»,для участников акции, а после расскажут, как правильно создать и хранить семейный архив.
Крупнейшее в России хранилище -РГАЛИ, где собрано наследие знаменитых писателей, поэтов, художников, режиссеров, актеров. В его архивных фондах хранятся миллионы документов: уникальные автографы Александра Пушкина, Николая Гоголя, Федора Достоевского, Антона Чехова, классиков Серебряного века и советской литературы.
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