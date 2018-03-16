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По местам боевой славы России в 2018 году смогут отправиться более 7 тыс школьников
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Культура — 16 Марта 2018, 10:48
Как информируется на сайте RosTender.info, минкультуры РФ разработало двух- и трехдневные маршруты для детского туризма «Дороги Победы» по местам боевой славы истории России, некоторые из которых находятся в Московском регионе, более 7 000 школьников и студентов смогут оправиться в путешествие по ним в 2018-м .
В возрасте от 9 лет до 21 года группы школьников и студентов смогут отправиться с апреля по октябрь по военно-историческим маршрутам . Согласно конкурсной документации, на два дня рассчитаны маршруты: Москва - Сергиев Посад – Переславль - Залесский-Ростов, Москва –Владимир – Боголюбово - Ковров, Москва - Тула и многие другие. Туры из Москвы охватывают музей-заповедник «Бородинское поле», Можайск и Смоленск, Вязьму и Калугу, комплекс «Этномир».
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