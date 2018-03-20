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В честь Дня театра 27 марта Московский областной ТЮЗ подготовил праздничную программу
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Культура — 20 Марта 2018, 10:39
Как информируется в сообщении пресс-службы театра, в Международный день театра, 27 марта, Московский областной государственный театр юного зрителя организует праздничную программу.
В 15:30 начнется регистрация участников и знакомство с выставкой «Советский театр за рубежом», рассказывающая, в том числе, о гастролях театра. Заместитель директора театра Наталья Миронова проведет экскурсию.
Презентация интерактивного «Театрального словаря» для юных зрителей, повести Нины Дашевской «Тео – театральный капитан» и других детских книг издательства «Самокат» пройдет с 16:00 до 17:00 . Шеф-редактор издательства «Самокат» Ольга Патрушева проведет презентацию .
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